Nel 2013 Pagani presentò la Zonda Revolucion come il “canto del cigno” della celebre hypercar. Tuttavia, negli anni successivi sono seguite delle altre versioni della Zonda, quasi tutte prodotte come esemplari unici. Nello specifico, la Revolucion fu originariamente concepita in cinque esemplari, ma solo una venne completata.

Questa versione speciale si basava sull’incredibile Zonda R, ma aveva un’aerodinamica più raffinata e una serie di soluzioni tecniche per migliorare l’affidabilità in pista. Come la Zonda R, anche la Revolucion fu progettata per la sola omologazione su pista. Fino ad ora.

L’hypercar per il tragitto casa-ufficio

L’azienda inglese Lanzante Limited è pronta a creare uno speciale kit per rendere la Zonda Revolucion una vettura omologata per la strada (nel Regno Unito). Si tratta della stessa officina che ha creato una versione stradale dell’esagerata McLaren P1 GTR.

Lanzante non ha reso noti i cambiamenti che porteranno la Zonda a diventare un’auto stradale. In realtà, l'azienda è al lavoro per capire cosa dovrà essere modificato per adattare l'hypercar. Siamo però convinti che, visto il successo avuto con la P1 GTR, Lanzante riesca anche nell'impresa della Zonda.

Dal punto di vista estetico, speriamo che non cambi tantissimo rispetto alla versione originale. Ci piacerebbe rivedere il look estremo caratterizzato da vistose appendici aerodinamiche anteriori, grandi minigonne laterali e un enorme alettone. Per adattarla alle irregolarità dell’asfalto, è probabile che l’assetto venga reso meno rigido rispetto alla variante da pista.

Il V12 non si tocca

I puristi della potenza non rimarranno sicuramente delusi. Un aspetto che Lanzante cercherà di mantenere intatto è proprio il motore. Nella Zonda troviamo il 6.0 V12 aspirato di origine Mercedes-AMG in grado di sprigionare 800 CV e 730 Nm. Valori elevatissimi, ma comunque inferiori rispetto a quelli della recentissima Huayra R da 850 CV e 750 Nm.

Tra le hypercar adattate alla strada, oltre alla Zonda e alla P1 GTR citata prima, ricordiamo anche l’Aston Martin Vulcan, la quale è stata messa a punto da RML Group.