La Red Bull RB17 presenta alcuni problemi: costa 5 milioni di sterline (quasi 6 milioni di euro), i 50 esemplari previsti per la produzione sono già stati venduti e - soprattutto - non può essere guidata su strade pubbliche.

Quest'ultimo però pare essere il problema minore. Gli acquirenti dell'hypercar firmata da Adrian Newey infatti potranno rivolgersi a Lanzante, così da ottenere un bolide con la targa.

Il prezzo della libertà

Proprio così: l'azienda britannica - dalla cui officina è uscita, tra le altre, una versione da strada della McLaren P1 GTR - permetterà di attaccare la targa alla RB17. Come dichiarato a Top Gear da un portavoce di Lanzante i (futuri) proprietari dell'hypercar Red Bull hanno già espresso interesse a pagare un extra per poter così utilizzare l'incredibile V10 anche al di fuori dei circuiti.

Come si può immaginare, renderla conforme alle normative per la circolazione su strade pubbliche non sarà economico. Il costo sarà di 500.000 sterline (circa 690.000 euro), pari al 10% del prezzo originale.

Come cambierà?

Conoscendo il modus operandi di Lanzante sappiamo che gli ingegneri inglesi faranno del loro meglio per mantenere la RB17 stradale il più possibile simile all'originale. Il lavoro questa volta però non sarà facile, specialmente data l'aerodinamica pazzesca e l'assetto estremamente ribassato dell'hypercar Red Bull.

Ritornando alla P1 GTR però sappiamo bene come le sfide piacciano non poco a Lanzante, famosa anche per aver riservato lo stesso trattamento alla Pagani Zonda Revolucion, vista lo scorso anno al Goodwood Festival of Speed dello scorso anno. O la Porsche 935 che ha debuttato qualche giorno fa alla kermesse inglese.

Tornando alla Red Bull RB17 è probabile che la stradale prenderà un po' di peso rispetto ai 900 kg della versione da pista. L'aerodinamica sarà probabilmente influenzata negativamente dall'aggiunta degli specchietti laterali.

A non incontrare modifiche dovrebbe essere invece il powertrain, composto da un V10 4,5 litri aspirato da 15.000 giri affiancato da un motore elettrico, integrato nel cambio, per un totale di 1.200 CV e più di 350 km/h di velocità massima.

Ci vorrà comunque un po' di tempo per vedere la prima Red Bull RB17 modificata da Lanzante, dato che la produzione della hypercar standard non inizierà prima del 2025. Il processo di conversione richiederà probabilmente molti mesi. Nel caso della già citata Porsche 935 ci sono voluti circa 18 mesi di sviluppo.