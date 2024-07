Dopo anni di indiscrezioni e teaser Red Bull ha finalmente presentato la sua prima auto da pista per clienti privati, la RB17, al Goodwood Festival of Speed 2024. L'hypercar a due posti e motore centrale è dotata di un V10 aspirato da 4,5 litri e oltre 1.200 CV di potenza, grazie anche all'ausilio dell'elettrificazione.

Il peso è inferiore ai 900 kg e secondo l'azienda è in grado di raggiungere prestazioni da auto di Formula 1 in pista. Ecco tutti i dettagli.

Pesa poco ed è velocissima

Per parlare della RB17, dopo anni di anticipazioni, iniziamo prima di tutto dal dato più incredibile, ovvero quello del peso. Come abbiamo detto, grazie all'utilizzo di una monoscocca biposto in fibra di carbonio, gli ingegneri sono riusciti a contenerlo addirittura al di sotto della soglia psicologica dei 900 kg.

Per ottenere tutto questo, il motore è stato sviluppato attorno al telaio come elemento portante ed è stato abbinato a un cambio sequenziale a sei velocità senza retromarcia (gestita dal motore elettrico integrato al suo interno) alleggerito e a un differenziale attivo a slittamento limitato con bloccaggio idraulico.

Red Bull RB17

Scendendo maggiormente nei dettagli riguardo la potenza, il motore elettrico da solo è in grado di produrre 200 dei 1.200 CV complessivi, mentre il V10 di 4,5 litri aspirato è in grado di sviluppare i restanti 1.000 CV: quasi un record per un motore non sovralimentato. La velocità massima è di oltre 350 km/h.

A livello di telaio, poi, le sospensioni sono state scelte pushrod regolabili con controllo attivo dell'altezza e del rollio e l'auto è stata dotata anche di una modalità di sollevamento per superare le asperità a bassa velocità. Ci sono poi il servosterzo ad assistenza idraulica e i freni in carbonio che, solo al posteriore, sono controllati da un sistema brake-by-wire.

Il tutto è condito con dei cerchi in fibra di carbonio da 18", con pneumatici Michelin da corsa sviluppati appositamente per questa vettura, che opzionalmente possono diventare da 20" con altri pneumatici ad alte prestazioni.

Red Bull Red Bull

Aerodoinamica speciale

Come ci si potrebbe aspettare da un'auto sviluppata dal genio ingegneristico della Red Bull Adrian Newey, l'aerodinamica è stata studiata per essere più affinata possibile.

In fase di presentazione Red Bull ha spiegato che la vettura è in grado di produrre fino a 1.700 kg di deportanza, ovvero quasi il doppio del suo peso, il tutto grazie a dei complessi sistemi di gestione dell'aria attorno alle ruote incorporati nella carrozzeria, studiati per regolare il flusso d'aria e abbinati a spoiler anteriori e posteriori dotati di elementi attivi per regolare la deportanza in base a diversi scenari e tracciati.

Red Bull

Per poter essere usata sempre

In base a quanto specificato da Red Bull, l'azienda ha progettato la nuova RB17 con l'obiettivo di poterla guidare in pista facilmente e spesso.

Affinché questo avvenga, anche nel massimo comfort possibile, in fase d'ordine gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di sedili personalizzati, una pedaliera regolabile e un vano portaoggetti integrato per tute e caschi.

Ma non solo. Il motore funziona con benzina tradizionale e ogni auto ha una garanzia di 2 anni o 4.000 km. L'azienda sostiene che l'hypercar è abbastanza resistente da poter correre una gara di 24 ore senza manutenzione, che può essere effettuata comunque presso la sede centrale di Red Bull, un centro di assistenza locale o presso la sede del cliente, con gli interventi più importanti che invece vengono effettuati ogni 8.000 km e devono essere eseguiti presso la sede centrale dell'azienda.

Red Bull Red Bull RB17

Come altri costruttori di hypercar dedicate alla pista, Red Bull prevede di ospitare ogni anno una serie di eventi privati per consentire ai clienti di utilizzare le loro auto in pista. L'azienda intende anche far entrare i proprietari nella sua cerchia ristretta, invitandoli alle celebrazioni del Red Bull Racing, alle sessioni di simulazione e agli eventi sociali fuori pista.

Non si sa nulla del prezzo della RB17, anche se è lecito pensare che sia a sette cifre. In ogni caso tutti i 50 esemplari sono già stati venduti con la produzione che dovrebbe iniziare l'anno prossimo.

Durante la presentazione Adrian Newey ha commentato:

"Da molti anni meditavo sull'idea di accettare la sfida di progettare la nostra hypercar personale, dall'ideazione alla consegna, ed è stato un progetto e un viaggio magnifico". "Il fatto che sia finalmente arrivato il giorno in cui tiriamo via i teli e vediamo nascere la RB17 è davvero notevole. La hypercar RB17 incarna tutto ciò che noi rappresentiamo: Potenza, velocità e bellezza innegabile. È molto adattabile nelle sue capacità e ci siamo assicurati di progettarla come biposto in modo che l'emozione di guidare a velocità da F1 possa essere goduta con un amico o un partner".

La RB17 in video

Fotogallery: Red Bull RB17