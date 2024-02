Dal 2018 tra i World Car Awards c'è il World Car Person of the Year, il premio che riconoscere a livello mondiale una persona che ha dato un contributo significativo all'industria automobilistica durante l'anno solare precedente. Il suo lavoro può aver avuto un impatto significativo sul proprio marchio o sulla propria azienda oppure aver significato un progresso in materia di sicurezza, ingegneria, design o tecnica a vantaggio di tutto il settore o dei consumatori.

Quest'anno la giuria, composta da oltre 100 giornalisti provenienti da 29 Paesi, ha votato Adrian Newey, Chief Technical Officer di Red Bull Racing, forza trainante della RB19, l'auto da corsa più dominante nella storia della Formula Uno.

Una vittoria dopo l'altra

Nel 2023, la RB19 ha vinto 21 gare su 22, consentendo alla Red Bull di conquistare il sesto campionato del mondo e a Max Verstappen il terzo. Il suo design ha quindi fatto scuola e sarà di ispirazione anche per i concorrenti. Newey riceve il premio dopo 35 anni di Formula 1 e più di 200 vittorie per le vetture da lui progettate.

I quattro finalisti che sono stati battuti sono: Stephan Durach, Vicepresidente senior per lo sviluppo di aziende connesse, BMW Group; Andreas Preuninger, Direttore della linea di modelli GT, Porsche AG; C.V. Raman, Chief Technology Officer, Maruti-Suzuki, e Lisa Reeves, responsabile del design degli interni di Volvo Cars.

Il premio World Car of the Year 2024 sarà invece consegnato il 27 marzo (da non confondere con il premio europeo Auto dell'anno 2024 che sarà svelato al Salone di Ginevra lunedì 26 febbraio).

World Car Person of the Year

Ricordiamo chi ha vinto le passate edizioni del premio World Car Person of the Year: