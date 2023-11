Chi succederà alla Jeep Avenger come Car of the Year in Europa nel 2024? Lo scopriremo presto. Intanto, la giuria composta da 59 membri provenienti da 22 Paesi ha selezionato i 28 modelli che si contenderanno il titolo.

La lista si ridurrà a sette modelli il prossimo lunedì 27 novembre, mentre la cerimonia finale si terrà lunedì 26 febbraio 2024 al Salone di Ginevra. Ecco i modelli in gara.

Le auto in gara

Ricordiamo che per essere “eleggibili”, questi nuovi modelli devono essere venduti in almeno cinque Paesi europei. Non ci sono limitazioni per i Costruttori. Ecco perché nella lista di auto selezionate ci sono più modelli della stessa Casa, oltre a essere inclusi dei marchi americani e cinesi:

Alte possibilità per BYD (e per le elettriche in generale)

Da notare come 15 dei 28 modelli in gara siano disponibili esclusivamente con dei powertrain elettrici. Importante anche la presenza di BYD, che al suo anno di debutto in Europa è candidata con tutti i suoi quattro modelli della gamma.

BYD Han, la prova di Motor1.com

In evidenza c'è anche la Lucid Air, la grande ammiraglia americana che sta sfidando la Tesla Model S, oltre alla Ford Bronco. Importata dalla Casa americana esclusivamente nella versione quattro porte, in due allestimenti e un'unica motorizzazione V6 non elettrificata, è stata presentata negli USA nel 2020 ed è la rivale naturale della Jeep Wrangler.