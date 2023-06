In questa prova sarò diretto, da subito: con la nuova Espace in Renault hanno sbagliato solo una cosa, il nome. Questa sesta generazione cambia in tutto e per tutto e, sempre in tutto e per tutto, assomiglia a una Austral XL... ma oltre le apparenze c'è tanto spazio interno, sicurezza al primo posto e un powertrain full-hybrid assai efficiente.

Ma non è finita qui, e per raccontarvi il resto vi porto con me nei dintorni di Porto (ripetizione voluta), in Portogallo.

Esterni

Le dimensioni e le forme della nuova Espace parlano di un cambiamento radicale che va interpretato, soprattutto scorrendo le silhouette delle antenate, tutte presenti e schierate all’evento di presentazione dalla prima a questa sesta generazione... che sembra voler gridare, “Non ho paura del confronto”.

Nuova Renault Espace 2023, un dettaglio dell'anteriore

La nuova Espace, infatti, è 14 cm più corta della precedente generazione, arrivando a 4 m e 72 cm di lunghezza, con uno stile che è inevitabilmente associato alla Austral, ma non per questo sproporzionato. Molti dettagli specifici cambiano in funzione dell’allestimento scelto, ma il comune denominatore rimangono lka maggiore altezza da terra, i passaruota ampliati e la linea di cintura della scocca verniciata in nero lucido, oltre ai profili aerodinamici al posteriore, coi gruppi ottici a LED che assicurano una certa spettacolarità notturna.

Interni

A dispetto di una lunghezza inferiore al passato, la nuova Espace offre una terza fila più spaziosa e la stessa cosa la possono confermare anche i passeggeri della seconda fila, in grado di viaggiare più comodamente, coi 7 posti che sono disponibili a richiesta, senza sovrapprezzo.

Come sarebbe lecito aspettarsi da un’Espace, nell’abitacolo è stato grande spazio... allo spazio.

Nuova Renault Espace 2023, gli interni

Coi sette posti montati la capacità del bagagliaio è di 159 litri, ma è comprensibile, mentre in configurazione standard 5 posti si può arrivare a 777 litri scorrendo in avanti la seconda fila, mentre abbattendola si arriva a 1.818 litri, lontani dagli oltre 3.000 di alcune precedenti generazioni, ma comunque una volumetria più che abbondante.

Volendo invece scendere nel dettaglio, a bordo si può contare su di un totale di 40 litri offerti dai molteplici vani portaoggetti, di cui 20 litri all’anteriore, con un vano portaoggetti di oltre 6 litri e due tasche nelle portiere di oltre 4 litri ognuna.

Guida

Ed ecco cosa troviamo nel “menu” sotto la voce "motorizzazione"! La nuova Espace si affida infatti a un 3 cilindri turbo benzina da 1.2 litri e capace di 130 CV che si sommano ai 70 CV (e 205 Nm) del motore elettrico principale alimentato da una batteria da 2 kWh/400V, mentre il motore secondario da 25 CV con coppia di 50 Nm viene chiamato in causa per l’accensione del motore termico e per il cambio di marcia.

Questa unità propulsiva, unita alla già apprezzata piattaforma CMF-CD sono una validissima combo, sull’Austral d’accordo, ma anche sull’Espace che, dinamicamente, risulta molto piacevole da guidare a un livello quasi sconosciuto alle precedenti generazioni, ed è di certo qui che si nota il prodotto di questa “crisi dei 40 anni”, che quindi porta benefici.

La nostra prova della nuova Renault Espace

La nuova Espace si è infatti messa a dieta, perdendo 215 kg e rimanendo sotto ai 1.700 kg totali, questione che ha reso possibile un’agilità più persistente e un approccio alle curve decisamente gustoso, complice nel caso della mia prova, anche l’assetto da 20 pollici.

Sebbene però io sia sempre molto critico nell’abbinare auto che da famiglia o comunque votate al confort “spalle basse”, tra le curve - se guidata col MultiSense in Sport - la risposta dell’assetto e dello sterzo vi stupirà, una 40enne a cui piace andare più veloce rispetto al passato, e lo fa con una precisione decisamente non da monovolume.

Buona parte di queste sensazioni inedite però, sia in città che tra le curve di montagna, derivano lo regala il 4Control in versione Advanced, ovvero 4 ruote sterzanti che accorciano virtualmente il passo della Espace, che realmente misura 2 metri e 74. E sempre in termini di metri, grazie a quest’ultima generazione di 4Control, il diametro di sterzata scende da 11’6 metri con due ruote sterzanti a questi 10,4 metri, senza contare che tramite l’OpenR link si possono scegliere manualmente 13 setting del 4Control.

Curiosità

L’appena citato OpenR link, oltre riproporre sullo sugli oltre 1.000 cm2 di schermi quello che succede col 4Control e gli altri dati di viaggio, offre un’esperienza infotelematica di un altro livello, paragonabile in tutto e per tutto a quella di un mega-smartphone, mettendo a disposizione i servizi Google, e fino a 50 applicazioni inclusa l’App SongPop for Renault, offerta in esclusiva mondiale sulla nuova Espace.

L'App SongPop for Renault è offerta in esclusiva mondiale sulla nuova Espace

L’interfaccia è ovviamente compatibile con device Android ed Apple e, data tutta questa fruibilità, occhio alle distrazioni... Sulla sesta generazione di Espace però c’è una dotazione di assistenti alla guida in grado di tranquillizzare chiunque, con fino a 32 ADAS il cui dettaglio lo trovate su Motor1.com, un pacchetto che non sostituiscono il buon senso, ma rappresentano il miglior supporto possibile in tutte le condizioni di guida immaginabili, urbane o autostradali, per voi e i vostri cari… e gli sconosciuti che vi incontrano viaggiando, in auto o a bordo strada.

Prezzi

Il listino della nuova Espace parte dalla Techno e i suoi 43.700 euro, passando per lo sportiveggiante Esprit Alpine che richiede 46.700 euro fino ad arrivare alla Iconic di questa prova che, optional esclusi, parte da 48.500 euro.