La Renault Espace è tornata. Al compimento dei 40 anni, la monovolume più iconica al mondo decide di cambiare pelle trasformandosi in un SUV a 7 posti. Una scelta voluta dal mercato più che da perentorie crisi di mezza età: il segmento D negli ultimi sette anni ha visto i SUV passare dal 22 al 53% di quota, mentre le monovolume sono passate dal 12 al 4%. Freddi, espliciti numeri.

Renault Espace, spazio...e nothing else matters

L'obiettivo per questa nuova generazione è chiaro: spazio a bordo e... nient'altro conta (perdonatemi la citazione Metallica presa in prestito, ma è stato più forte di me). La nuova Espace ha gli stessi obiettivi di un tempo: comodità di guida in un ambiente che possa far viaggiare contemporaneamente fino a 7 persone, ma in un nuovo vestito più definito rispetto al primo esperimento della generazione precedente.

Questo sesto modello, tra l'altro, riduce di 14 centimetri la sua lunghezza complessiva: 4,72 metri, certo, ma per mantenere le promesse, aumenta la lunghezza abitabile fino alla terza fila, raggiungendo quota 2,48 metri.

La nuova Renault Espace offre 7 posti con la terza fila in posizione

Una scelta tecnica - a ben vedere - a tutto vantaggio di chi vive la seconda fila, visto che lo spazio per le ginocchia arriva fino a 32 centimetri, con la possibilità di reclinare il sedile fino a 31°. La terza fila è dotata invece di due sedili con spazio per le ginocchia di 12 centimetri, e con la possibilità di accedere in maniera piuttosto semplice grazie alla possibilità di avanzare il divanetto della seconda fila di 26 centimetri.

Capitolo bagagliaio, questa la massima capacità di carico:

1.818 litri nella versione a 5 posti con la panchetta della seconda fila ripiegata

777 litri nella versione a 5 posti con la panchetta fatta scorrere al massimo in avanti

159 litri nella versione a 7 posti, con la terza fila in posizione.

Qualità a bordo? Sì, anche con Google

A bordo poi, l'ambiente - arioso grazie al vetro panoramico che troneggia sopra le due file di sedili - riprende stile e dettami già visti su Renault Austral o Megane E-tech Electric. Dunque materiali soft-touch, volante con una corona grande, monitor di guida ampio, così come il sistema di infotainment, con il già conosciuto monitor a sviluppo verticale touch e tasti a pianoforte per il sistema di climatizzazione.

Elementi di plastica più rigida sono presenti, sopratutto nella zona inferiore dell'abitacolo, ma non destano fastidio. Peccato solo per la mancanza di rivestimenti negli spazi svuotatasche.

Il monitor della Espace a sviluppo verticale touch

Se parlo di qualità, anche il sistema infotainment rientra nell'accezione. Il motivo è presto detto: è dotato di software OpenR Link con Android Automotive proprietario, dunque dotato di Google Maps e Google Assistant per un'interazione uomo-macchina sempre più naturale. Ciò comporta vivere l'automobile in maniera più semplice, immediata e comfortevole. Elemento non da poco su un mezzo che deve macinare tanti chilometri, e in piena compagnia.

Un SUV Full Hybrid

Ho parlato di SUV, ma ancora non mi ero addentrato nelle dimensioni esterne se non di slancio: ai 4,72 metri definiti di lunghezza già citati precedentemente, vanno aggiunti sia il passo (2,74 metri) sia l'altezza da terra di 18 centimetri, in un vestito largo 1,84 metri e alto 1,64.

Proporzioni che nascono su una piattaforma (la CMF-CD) figlia dell'Alleanza su cui poggia l'unica motorizzazione disponibile, l'E-Tech Full Hybrid da 200 CV, dunque con il motore termico da 1,2 litri in grado di erogare 130 CV, e una coppia motrice di 205 Nm, e due motori elettrici: il primo di trazione eroga 50 kW - 70 CV - alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh, mentre il secondo ha funzione di generatore a alta tensione.

La motorizzazione ha un'architettura ibrida in "serie-parallelo", con una trasmissione automatica multimode dotata di due rapporti per il motore elettrico e quattro per il termico.

La Renault Espace è equipaggiata con l'E-Tech Full Hybrid da 200 CV

Tre diverse configurazioni

Tre gli allestimenti a disposizione - Techno, Esprit Alpine, Iconic - con dotazione di serie già piuttosto completa fin dal primo step: display Open R da 24”, portellone posteriore con apertura senza mani, caricabatterie del telefono a induzione, cerchi da 19", ganci Isofix sui sedili laterali della seconda fila e pack safety, che comprende i sensori di angolo morto.

L’allestimento Esprit Alpine, rispetto al Techno, punta su dettagli con richiami più sportivi: sui poggiatesta compare il logo della A di Alpine, rivestimento in Alcantara con cuciture blu, sellerie dei sedili in pelle sintetica.

L’allestimento Iconic infine, porta con se inserti in vero legno di frassino nella plancia, sellerie in pelle trapuntata, sedili regolabili elettronicamente e riscaldabili.

In funzione dell'allestimento, cambia comunque anche il look esterno: nell’allestimento Techno, la lama anteriore è verniciata in tinta carrozzeria. Le cornici dei finestrini hanno cromatura lucida, mentre le barre da tetto sono in alluminio satinato. I cerchi sono da 19”, mentre le sellerie sono in tessuto 100% riciclato.

Nell’allestimento Iconic, la calandra, le cornici dei finestrini, la lama anteriore e le barre da tetto sono nere. Le dimensioni dei cerchi raggiungono 20”, mentre la versione Alpine, tra le varie novità, offre una calandra a scacchiera e cerchi in alluminio “Daytona” diamantati neri da 20”.

La Renault Espace arriverà nelle concessionarie nel mese di Ottobre 2023. I prezzi per l'Italia però, devono ancora essere comunicati.