Per scoprire ogni dettaglio della nuova Espace dovremo aspettare il 28 marzo quando Renault toglierà i veli al modello più grande di tutto il suo listino.

Intanto, per ingannare l’attesa, la Casa francese sta continuando a mostrare alcuni dettagli del nuovo modello con delle immagini teaser. Così, dopo un primo sguardo alla carrozzeria, è il momento di dare un’occhiata all’abitacolo.

Più luce per 7

Il protagonista della nuova foto ufficiale è il tetto panoramico che si sviluppa per 1,33 metri di lunghezza e 84 cm in larghezza. Il colpo d’occhio è notevole, anche perché non sono presenti traverse o altri elementi di design che interrompono il tetto.

Nuova Renault Espace, le foto teaser

Gli interni, quindi, si prospettano davvero luminosi, mentre la tecnologia di bordo (ancora poco visibile nel teaser) dovrebbe essere identica a quella dell’Austral. Rispetto al crossover ibrido di segmento C, l’Espace sarà proposta non solo in versione a 5 posti, ma anche a 7 posti per mantenere intatta la sua tradizione di auto per tutta la famiglia.

Anche le linee della carrozzeria saranno particolarmente influenzate dall’Austral, con l’Espace che crescerà di 21 cm rispetto a quest’ultima arrivando a 4,72 m di lunghezza.

100% elettrificata

Non sono attese rivoluzioni per le motorizzazioni. Sotto al cofano della Renault, troveremo quasi sicuramente gli stessi powertrain dell’Austral, a partire dal 1.2 turbo mild hybrid a benzina da 131 CV e dal 1.3 da 158 CV. Il top di gamma dovrebbe restare il 1.2 full hybrid con potenze comprese tra 160 e 200 CV.

Renault Austral Espace, il render di Motor1.com

Pochissime le speranze di vedere una conferma della variante diesel del precedente modello, mentre l’abbinamento potrebbe essere a un cambio manuale a 6 rapporti, a un automatico a doppia frizione a 7 marce o a un automatico multimodale a 4 marce.