Una vita passata a portare in giro fino a 7 persone, con spazio sconosciuto fino a prima e uno stile mai visto. Poi la Renault Espace ha cambiato forma e dopo 4 generazioni da monovolume è diventata un crossover con la quinta generazione, incapace però di riscuotere il successo del passato. Ecco allora che la sesta generazione cambia di nuovo allineandosi ai gusti del mercato, diventando un SUV.

Forme completamente differenti, uno stile chiaramente più moderno ma la stessa vocazione di sempre: offrire tanto spazio e posto per sette. Una configurazione proposta anche da altri SUV, con differenti tipologie di motorizzazioni. Ecco quindi una prima sfida a ruote ferme tra la nuova Renault Espace e le sue principali concorrenti che di nome fanno Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq e Volkswagen Tiguan Allspace.

Coupé? No grazie

In un mondo dove i SUV con forme da coupé sono sempre più di moda la Renault Espace e il resto dei SUV a 7 posti rinunciano a forme più filanti e sportive per non compromettere l'abitabilità esterna. I tetti continuano quindi a essere paralleli al terreno e i lunotti quasi verticali, con dimensioni generali che per forza di cose non possono essere particolarmente ridotte per non costringere a eccessivi sacrifici chi siede in terza fila.

Modello Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Altezza (metri) Passo (metri) Renault Espace 4,72 1,84 1,64 2,73 Hyundai Santa-Fe 4,78 1,9 1,68 2,76 Nissan X-Trail 4,68 1,84 1,72 2,7 Peugeot 5008 4,64 1,84 1,64 2,84 Skoda Kodiaq 4,69 1,88 1,68 2,79 Volkswagen Tiguan Allspace 4,72 1,83 1,68 2,79

Renault Espace Hyundai Santa Fe

Nissan X-Trail Peugeot 5008

Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan Allspace

Gli interni

SUV dove la forma segue la funzione, regalando quindi abitacoli spaziosi con configurazione 2+3+2 e i posti della terza fila che, quando non utilizzati, scompaiono a filo con il piano di carico per non compromettere la capacità del bagagliaio. Soluzione che su alcuni modelli non permette di adottare motorizzazioni plug-in, che toglierebbero spazio alle poltroncine posteriori.

Renault Espace, gli interni Hyundai Santa Fe, gli interni

Nissan X-Trail, gli interni Peugeot 5008, gli interni

Skoda Kodiaq, gli interni Volkswagen Tiguan Allspace, gli interni

Spazio allo spazio dunque, con divanetti scorrevoli, sedili reclinabili con frazionamento 40/20/40 (Santa Fe a parte) per una maggiore modularità e tanti vani portaoggetti sparpagliati qua e là. Auto per famiglie che offrono anche tanta tecnologia con sistemi di infotainment evoluti e connessi, strumentazione digitale e varie prese usb per ricaricare i device portatili.

Modello Capacità bagagliaio (7 posti/5 posti/max) Divanetto scorrevole Renault Espace 159/677/1.818 Si Hyundai Santa-Fe n.d./634/2.041 Si Nissan X-Trail 120/651/1.298 Si Peugeot 5008 166/780/1.940 Si Skoda Kodiaq 270/835/2.065/ Si Volkswagen Tiguan Allspace 230/760/1.775 Si

I motori

Viviamo nell'epoca dell'elettrificazione e la Renault Espace 2023 non fa eccezione: per lei infatti è previsto unicamente un motore full hybrid da 200 CV. In futuro arriveranno altre unità, tutte sempre elettrificate.

Una scelta fatta anche dalla Nissan X-Trail, disponibile unicamente con il sistema e-Power, mentre il resto delle concorrenti offre anche classiche unità termine. A fare eccezione ci sono Skoda Kodiaq e Volkswagen Tiguan Allspace, disponibili unicamente con classiche motorizzazioni diesel e benzina, mentre la Peugeot 5008 è pronta a montare nuovi powertrain mild hybrid.

Anche per quanto riguarda la trazione ci sono scelte differenti: Renault Espace e Peugeot 5008 sono disponibili unicamente a trazione anteriore, il resto delle concorrenti ha a listino anche versioni a trazione integrale, unica scelta per quanto riguarda la Hyundai Santa Fe.

Modello Benzina Diesel Mild hybrid Full hybrid Phev Trazione integrale Renault Espace - - - 1.2 200 CV - - Hyundai Santa-Fe - 2.2 193 CV - 1.6 231 CV 1.6 265 CV Si Nissan X-Trail - - - 1.5 204 CV

1.5 213 CV - Si Peugeot 5008 1.2 130 CV 1.5 130 CV 1.2 136 CV (in arrivo) - - - Skoda Kodiaq 1.5 150 CV

2.0 190 CV

2.0 245 CV 2.0 150 CV

2.0 190 CV - - - Si Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 150 CV 2.0 150 CV

2.0 200 CV - - - Si

I prezzi

Per quanto riguarda i prezzi quelli della Renault Espace 2023, in arrivo a ottobre 2023, non sono ancora stati comunicati. Sappiamo però che gli allestimenti saranno 3: Techno, Esprit Alpine e Iconic con di serie il display Open R da 24", cerchi da 19", vari sistemi di assistenza alla guida e, per gli allestimenti più ricchi, l'asse posteriore sterzante.