Si aprono gli ordini per la nuova Peugeot 3008, il crossover coupé disponibile con motorizzazioni 100% elettriche, alle quali si affianca il 1.2 turbo benzina mild hybrid. Gli allestimenti previsti sono 2, Allure e GT, con prezzo di partenza fissato a 38.700 euro per la ibrida e 49.780 per l'elettrica.

Lunga 4,54 metri e basata sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis la Peugeot 3008 2023 tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2024 sarà protagonista di uno speciale tour europeo - battezzato Next Level Preview - che la vedrà toccare località di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito per poterla vedere dal vivo.

Peugeot 3008 2023, prezzi e allestimenti

Come detto il prezzo base della Peugeot 3008 2023 ibrida è di 38.700 euro per l'allestimento Allure, che sale a 49.780 euro se si opta per la versione 100% elettrica, attualmente disponibile nella sola versione da 213 CV con batterie da 73 kWh. Di serie sono previsti luci full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 19", doppio monitor da 10" ciascuno, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless, telecamera posteriore a 180°, sensori di parcheggio posteriori, sistema keyless, climatizzatore automatico bizona, cruise control, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento segnaletica stradale, cavo di ricarica Modo 3 Trifase 22 kW e caricatore di bordo da 11 kW.

Peugeot 3008 2023, il frontale

La Peugeot 3008 GT parte invece da 43.200 in versione mild hybrid e 54.780 con motorizzazione elettrica. In aggiunta rispetto alla Allure ci sono proiettori Peugeot Pixel LED, abbaglianti automatici, Peugeot Panoramic i-Cockpit con display curvo 21", illuminazione ambientale, caricatore wireless per lo smartphone, Virtual i-Toggles, Drive Assist con cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori, portellone ad azionamento elettrico e volante riscaldabile. Alla versione elettrica sono riservati cerchi da 20" e ed sistema di calcolo del tragitto con calcolo automatico della soste per la ricarica.

Tra gli optional della Peugeot 3008 2023 è presente il pacchetto 360° Vision & Drive Assist (per Allure) e Assist Plus (per GT) con tra le altre cose telecamera a 360°, sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e antifurto.

Peugeot 3008 2023, gli interni

Ordinando online la nuova Peugeot 3008 elettrica il prezzo cala a 48.280 euro per la Allure e 53.280 per la GT. C'è anche la possibilità di optare per il finanziamento Peugeot e-GO da 350 euro al mese per 3 anni e 45.000 km, con wall box inclusa. Stando al sito commerciale la disponibilità inizierà a giugno 2024.

Allestimento Motore Prezzo Peugeot 3008 Allure Hybrid 136 CV 38.700 euro Peugeot 3008 GT Hybrid 136 CV 43.200 euro Peugeot E-3008 Allure 213 CV 73 kWh 49.780 euro Peugeot E-3008 GT 213 CV 73 kWh 54.780 euro

I motori

La nuova Peugeot 3008 è disponibile nella versione 100% elettrica con motore anteriore da 213 CV (157 kW) e batteria da 73 kWh, per un'autonomia dichiarata di 525 km. Arriveranno poi altre due versioni:

Dual Motor da 320 CV, trazione integrale e 525 km di autonomia

Long Range: 230 CV, trazione anteriore e 700 km di autonomia

Lato mild hybrid invece viene confermato il 1.2 turbo benzina da 136 CV che già muove la precedente generazione. Si tratta di un - come lo chiamiamo noi - "middle hybrid", in grado cioè di muovere per una manciata di chilometri la 3008 in modalità emissioni zero, grazie a un motore elettrico da 21 kW di picco (28 CV) e 55 Nm ci coppia, alimentato da una batteria da 0,9 kWh. Successivamente arriverà anche la plug-in, della quale non ci sono ancora specifiche.

La nuova Peugeot 3008 vista dal vivo