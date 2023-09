Una delle rivali più agguerrite della Tesla Model S è sicuramente la Lucid Air. In Nord America, l’ammiraglia della Casa californiana va forte sia in termini di vendite che di prestazioni, con dati importanti sia sul fronte dell’autonomia che dello 0-100, soprattutto nella scatenatissima Sapphire da oltre 1.200 CV.

Da qualche mese, Lucid è sbarcata in alcuni mercati europei ed è per questa ragione che al Salone di Monaco troviamo la Pure, uno degli allestimenti più richiesti.

Convince per prestazioni e linea

Vista dal vivo dal nostro Francesco Meneghini, la Air Pure ha un look filante, ricercato e molto attento all’aerodinamica. La “berlinona” di quasi 5 metri colpisce per le sue forme personali e per degli interni tanto minimalisti quanto curati sia nei rivestimenti che nella tecnologia.

Lucid al Salone di Monaco 2023

Le prime sensazioni, quindi, sono davvero positive e sono abbinate a dati interessanti del powertrain. Dotata di una batteria da 90 kWh, la Air Pure ha un doppio motore (e la trazione integrale) da 487 CV complessivi. Lo scatto 0-100 km/h è di 4 secondi netti, mentre l’autonomia nel ciclo WLTP è di 725 km.

Lucid Air, la vista posteriore

La gamma della Lucid in Europa è completata anche dalle versioni Touring, Grand Touring e Dream Edition. La Touring alza l’asticella a 629 CV (a scapito dell’autonomia, che scende a 660 km), mentre la Grand Touring tocca gli 830 CV. Infine, la Dream Edition sale a 1.126 CV, per uno 0-100 km/h di 2,7 secondi. Come accennato, il listino statunitense della Lucid prosegue con la Sapphire da 1.251 CV, ma per il momento non ci sono programmi per un suo sbarco in Europa.

Lucid Air, gli interni al Salone di Monaco 2023

Il listino è proporzionato al posizionamento di questa vettura. In Germania, si parte dai 109.000 euro della Pure e si arriva ai 218.000 euro della Dream, con prezzi simili anche in altri mercati come Olanda, Svezia e Norvegia. A questi potrebbe aggiungersi anche l’Italia nel prossimo futuro.