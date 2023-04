Il presente di Lucid è la Air, l’ammiraglia anti Tesla Model S, mentre il futuro è rappresentato dalla Gravity. La rivale della Model X potrebbe debuttare entro il 2023 e inserirsi così nel segmento dei SUV elettrici di lusso, uno dei più profittevoli sul mercato.

Dopo l’annuncio e i primi teaser di fine 2022, la nuova Lucid è stata ripresa nel corso di alcuni test, a dimostrazione che il lancio ufficiale è sempre più vicino.

“Spaziosità e prestazioni senza precedenti”

Il mega SUV elettrico (che sarà offerto con varianti a 5, 6 e 7 posti) sembra avere già le forme definitive, con un wrapping blu e grigio che riveste l’intera carrozzeria. Le proporzioni paiono importanti, con una lunghezza di almeno 5 metri e una larghezza di 2 metri per non allontanarsi troppo dalle proporzioni della Air.

I due modelli condivideranno anche il design della fanaleria anteriore e posteriore, con la Gravity che avrà comunque un aspetto ancora più muscoloso e imponente.

Lucid Gravity, le prime foto spia

In generale, stando a Lucid, il SUV proporrà “una combinazione mai vista di spaziosità, prestazioni e autonomia”. Entrando nello specifico, la Gravity dovrebbe montare una nuova tecnologia di bordo rappresentata dal Glass Cockpit, con display in alta risoluzione anche per il passeggero anteriore e un sistema operativo di nuova generazione.

Per le potenze, si parla di valori fino a 1.000 CV, con la Casa californiana che potrebbe confermare buona parte dei powertrain già presenti sulla Air.

Lucid Air

Come detto, l’apertura degli ordini potrebbe partire entro fine 2023, mentre le prime consegne (in Nord America) avverranno nel 2024. Nei prossimi mesi si dovrebbe sapere di più riguardo un eventuale sbarco in Europa, almeno nei mercati in cui le elettriche hanno numeri più elevati come Norvegia, Svezia, Olanda, Belgio, Germania e Svizzera.

Vieni a trovarci agli Electric Days 2023

Passa un week end all'aria aperta con noi, anche in famiglia, per scoprire tutte le novità della transizione ecologica.