La giuria di 100 giornalisti dei World Car Awards hanno eletto il vincitore del titolo World Car Person of the Year 2023: si tratta di SangYup Lee, vicepresidente esecutivo e responsabile del Centro di progettazione globale di Hyundai e Genesis.

Per Hyundai è la seconda vittoria consecutiva nel World Car Person of the Year, visto che lo scorso anno scorso era stato premiato Luc Donckerwolke, President for Design and Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group.

Un premio per il suo design "iconico ed emozionale"

Nelle motivazioni del premio assegnato dalla giuria dei World Car Awards al numero uno del design Hyundai si legge:

"SangYup Lee, responsabile del Global Design Center di Hyundai e Genesis, è la mente creativa di alcune delle più straordinarie e innovative concept car e auto di serie presentate nel 2022, tra cui Hyundai IONIQ 6, la nuovissima Hyundai Kona e la Hyundai N Vision 74, che ha conquistato il pubblico la scorsa estate. La forte filosofia di design, la visione e la leadership di Lee sono state determinanti nel plasmare il nuovo linguaggio di design di Hyundai, come dimostrano i recenti successi del marchio. Lee continua a essere la forza trainante dell'impegno del marchio nella creazione di design iconici ed emozionali."

Hyundai Ioniq 6 Hyundai Kona 2023 Hyundai N Vision 74

SangYup Lee ha prevalso sugli altri quattro candidati al premio 2023 che erano:

Wang Chuanfu

Chairman and President of BYD Co., Ltd

Chairman and President of BYD Co., Ltd Dr. Stella Clarke

Research Engineer Open Innovations, BMW Group

Research Engineer Open Innovations, BMW Group Peter Rawlinson

CEO and CTO, Lucid Motors

CEO and CTO, Lucid Motors Naoyuki Sakamoto

Chief Engineer, GR Corolla, GAZOO Racing Company, Toyota Motor Corporation

Ricordiamo che per essere eleggibili a questo premio, i candidati devono aver dato un contributo significativo all'industria automobilistica mondiale con ripercussioni globali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 (non limitato a un solo mercato o regione). Tale contributo può comprendere, ad esempio, un impatto significativo sul marchio o sull'azienda, oppure un progresso significativo in materia di sicurezza, ingegneria, design o tecnica o altri vantaggi significativi per i consumatori.

"Una passione collettiva condivisa per la creatività"

Nel ricevere il titolo di World Car Person of the Year 2023, SangYup Lee ha detto:

"Questo onore non è il riconoscimento di un singolo individuo, ma la testimonianza di una passione collettiva condivisa per la creatività, incoraggiata dalla dedizione del top management di Hyundai che ci ha imposto standard elevati da raggiungere. È l'incrollabile diligenza di molte persone di talento che contribuisce a rendere il Design Hyundai quello che è oggi.

SangYup Lee

Una leadership eccezionale ci pone di fronte a sfide stimolanti e ogni membro del team di progettazione fornisce un supporto prezioso per ottenere risultati di successo. Hyundai sta affrontando molte sfide, ma questo è solo l'inizio. Crediamo che i nostri più grandi risultati ci aspettino".

I precedenti vincitori del World Car Person of the Year sono stati Luc Donckerwolke, Vicepresidente esecutivo per il design e Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group (2022), Akio Toyoda, Presidente e CEO di Toyota Motor Corporation (2021), Carlos Tavares, CEO del Gruppo PSA (2020), il compianto Sergio Marchionne, CEO di FCA, Presidente di CNH Industrial e Presidente e CEO di Ferrari (2019) e Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo Car Group (2018).

Gli altri sei premi previsti per i World Car Awards 2023 verranno invece assegnati al Salone di New York il 5 aprile 2023.