Inizia oggi la fase finale dei World Car Awards 2023, i premi annuali con cui una giuria internazionale di giornalisti dell'auto elegge la World Car of the Year e altri sette vincitori in altrettante categorie.

I 100 giurati provenienti da 32 Paesi, tra cui c'è anche Alessandro Lago, direttore di Motor1.com Italia, hanno appena selezionato le finaliste che si contenderanno la vittoria nelle World Car Finals Powered by Brembo in programma il prossimo 5 aprile al Salone di New York.

Le 10 finaliste per il WCOTY 2023

Qui sotto trovate le dieci finaliste assolute candidate al titolo di World Car of the Year 2023, noto anche come WCOTY, selezionate da una lista iniziale di 30 vetture:

Il video ufficiale con tutte le finaliste WCOTY 2023

A seguire trovate le altre finaliste per categoria nelle sezioni World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car, World Car Design of the Year, premio della giuria e World Car PERSON of the Year.

World Electric Vehicle

World Luxury Car

World Performance Car

World Urban Car

Citroen C3

ORA Funky Cat / Haomao

Volkswagen Taigo/Nivus

World Car Design of the Year

Alfa Romeo Tonale

BMW M4 CSL

BMW Serie 2 Coupé

BMW Serie 7 / i7

BMW X1 / iX1

Citroen C3

Genesis G90

Genesis GV60

Honda HR-V (NA) / ZR-V (JP, CH, ASEAN)

Hyundai Ioniq 6

Kia EV6 GT

Kia Niro

Lucid Air

Mazda CX-60

Mercedes Classe C

Nissan Ariya

Nissan Z

ORA Funky Cat / Haomao

Porsche 911 (992) GT3 RS

Range Rover

Range Rover Sport

Toyota GR Corolla

Volkswagen Taigo/Nivus

Premio della giuria

Sei designer hanno stilato una lista di candidate al premio della giuria. Questi esperti di design sono Ian Callum, Gert Hildebrand, Patrick le Quément, Tom Matano, Victor Nacif e Shiro Nakamura. Le auto sono, in ordine alfabetico:

Cadillac Lyriq

Hyundai Ioniq 6

Lucid AIR

Nissan Z

Range Rover

World Car PERSON of the Year

Il premio World Car PERSON of the Year è stato istituito nel 2018 per offrire un riconoscimento alle persone che nell'anno si sono distinti per il loro contributo significativo all'industria dell'auto a livello globale. Le persone dell'edizione 2023 sono, in ordine alfabetico: