La risposta sudcoreana alle ammiraglie tedesche è la Genesis G90. Il marchio premium di Hyundai ha presentato la sua nuova berlina di lusso che, però, non arriverà in Europa. La G90 si va ad aggiungere alla gamma globale di Genesis composta anche da SUV e crossover elettrici.

Look di famiglia

In realtà, si tratta della seconda generazione della G90. La prima è stata introdotta nel 2016 e rinnovata nel 2018 ed è riconosciuta soprattutto in Oriente come una delle ammiraglie più lussuose del mercato.

La nuova Genesis riprende i principali tratti estetici degli altri modelli della famiglia. Il look si caratterizza per linee semplici affilate, con la grande calandra anteriore e le due linee di LED che proseguono nella fiancata. Le cornici cromate dei finestrini e le modanature nelle portiere aggiungono eleganza alla fiancata, mentre il posteriore ha proporzioni robuste, ma non troppo elaborate.

Le Genesis bianca delle foto è una versione standard, mentre quella blu rappresenta la variante con passo allungato di 19 cm per dare uno spazio extra ai passeggeri posteriori. In precedenza, la G90L era disponibile solo per il mercato sudcoreano, ma il nuovo modello si rivolgerà anche al resto del mondo (tranne all’Europa, come detto).

La gamma europea rimane ricca

Genesis non ha rivelato nessuna specifica tecnica della nuova G90 e non ha accennato alle soluzioni adottate per gli interni. La precedente generazione è stata offerta in tre potenti varianti a benzina: il 3.3 V6 turbo da 370 CV, il 3.8 V6 aspirato da 315 CV e il 5.0 V8 aspirato da 425 CV.

In Europa, la “battaglia” con le rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes verrà combattuta con una gamma di modelli in costante crescita.

Dopo i SUV GV70 e GV80 e le berline G70 e G80, negli scorsi mesi si sono aggiunte la famigliare G70 Shooting Brake e le elettriche GV60 e G80. Per il momento, Genesis è arrivata nei mercati di Germania, Svizzera e Regno Unito, ma l’espansione potrebbe proseguire nei prossimi mesi e anni e toccare eventualmente anche l’Italia.