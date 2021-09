Genesis ha rivelato le specifiche tecniche della GV60, il suo primo modello interamente elettrico. Dopo averla mostrata in alcune foto ufficiali, ora il marchio premium di Hyundai ha annunciato i dati e le prestazioni delle varie versioni.

Una premessa (che, in questo caso, è anche un po’ “spoiler”): la GV60 è fortemente imparentata con la Hyundai Ioniq 5 e la Kia EV6. Per questo, le prestazioni non sono molto distanti dagli altri modelli del gruppo.

Tre livelli di potenza

Le dimensioni sono comunque leggermente diverse rispetto alle “sorelle”. La Genesis è lunga 4,52 m (12 cm in meno della Hyundai e 16 cm in meno della Kia), ma ha larghezza e altezza simili.

La GV60 è disponibile con motore singolo o doppio per garantire la trazione posteriore o integrale. La versione Standard è equipaggiata con powertrain da 228 CV e 350 Nm, mentre la Standard AWD sale a 318 CV e 605 Nm e ha le quattro ruote motrici.

Salendo di livello, troviamo la Performance, disponibile esclusivamente con la trazione integrale e con una potenza complessiva di 435 CV e 605 Nm. Utilizzando la Modalità Boost, però, si possono toccare per 10 secondi i 490 CV e 700 Nm.

Nella configurazione più sportiva, la GV60 può scattare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi. Al momento, comunque, la EV6 GT da 585 CV rimane inarrivabile con un tempo di 3,5 secondi.

“Suona” e sa “driftare”

Genesis ha aggiunto che la GV60 è equipaggiata con un’inaspettata modalità Drift senza, però, entrare nel dettaglio. È presente anche “l’electric Active Sound Design che crea suoni differenti a seconda della velocità, della modalità di guida o a seconda di quanto è premuto l’acceleratore.

Sul mercato sudcoreano, il crossover full electric verrà lanciato con un’unica batteria da 77,4 kWh e i diversi tagli di potenza già citati. Secondo Genesis, collegandosi ad una colonnina rapida da 350 kW si può passare dal 10 all’80% della carica in 18 minuti. Inoltre, come la Ioniq 5, anche la GV60 supporta la carica bidirezionale fino a 3,6 kW ed è, quindi, in grado di alimentare altri dispositivi elettrici. Una funzione "powerbank" che abbiamo provato proprio sul crossover Hyundai.

L’autonomia dichiarata è di 451 km per la versione base e di 368 km per la Performance, mentre la Standard AWD arriva a 400 km. I prezzi e le disponibilità per il mercato europeo non sono ancora stati annunciati.