La GV60 è il primo modello elettrico di Genesis. Il marchio premium di Hyundai, pronto a debuttare anche in Europa in queste settimane, ha presentato il crossover a batteria basato sulla stessa piattaforma E-GMP di Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6.

Ecco quello che c'è da sapere sulla GV60 che potremmo vedere presto sulle nostre strade.

Stile Genesis con influenze Kia

La Genesis GV60 ricorda nel look la EV6 soprattutto nelle linee del tetto e del lunotto spiovente. L’interpretazione però è totalmente nuova e si caratterizza per un design più morbido e meno estremo.

Il marchio chiama la sua filosofia di design “Athletic Elegance” che si distingue per le luci anteriori posizionate su due livelli e una zona posteriore piuttosto aggressiva con spoiler, grandi fari orizzontali e un ampio diffusore che avvolge la coda.

L’abitacolo della GV60 riprende tante soluzioni presenti in altri modelli Genesis come i rivestimenti raffinati e il volante a due razze. La forma del tunnel centrale e il sistema d’infotainment sembrano derivati da quelli della Ioniq 5. La vera novità è rappresentata dall’assenza degli specchietti: al loro posto sono presenti due telecamere in alta definizione.

Le motorizzazioni

Genesis non ha fornito dati ufficiali su prezzi, capacità della batteria e autonomia, ma è ragionevole pensare che la GV60 erediterà i powertrain delle “sorelle” Hyundai e Kia.

Non dovrebbero mancare, quindi, batterie da 58 a 77,4 kWh con un’autonomia vicina ai 500 km nelle versioni più efficienti e varianti a trazione posteriore o integrale. E chissà se anche la GV60 avrà una versione super sportiva come la EV6 GT da 585 CV e 3,5 secondi per lo scatto 0-100 km/h.

La GV60 debutterà in Europa nel 2022 e andrà ad affiancarsi all’ammiraglia G80, al SUV GV80 e alla station wagon sportiva G70 Shooting Brake.