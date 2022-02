Il vicepresidente del design del gruppo Hyundai, Luc Donckerwolke, è stato eletto World Car Person of the Year 2022. A lui il riconoscimento per aver ideato le linee di modelli inediti e del tutto rivoluzionari nel panorama automobilistico mondiale, come le forme Anni 80' della Hyundai IONIQ 5, l'aerodinamica forma a goccia della Kia EV6e per aver totalmente rivisto il design del sottomarchio premium Genesis contribuendo a un sostanziale aumento delle vendite in tutto il mondo.

Dal Perù

Classe 1965, nato in Perù a Lima, se il suo nome non vi dice molto è perché probabilmente non siete abbastanza appassionati di auto. Dalla sua famosa matita sono nate auto iconiche e innovative per la relativa epoca.

Sono, infatti, di Luc Donckerwolke le linee della Lamborghini Murcielago, l'auto che nel 2002 ha inaugurato la nuova era del Toro di Sant'Agata, con la particolarità delle prese d'aria estensibili per aumentare il raffreddamento del motore e la deportanza.

Ma non solo, sue sono anche le linee dell'ultimissimo restyling della Lamborghini Diablo, la VT 6.0 SE protagonista di uno dei nostri ultimi Perché Comprarla Classic, prima della fine della produzione e della successiva e più compatta Gallardo, anch'essa opera della sua matita.

Non solo supercar

Nella sua carriera Donckerwolke non ha disegnato solo supercar o auto per pochi fortunati. Ricorderete certamente la compatta Audi A2, che ha tanto fatto parlare di sé a cavallo dei primi Anni 2000, con il cofano in plexiglass non apribile e il rivoluzionario sistema di controllo dell'olio e di rabocco del liquido lavavetri, per mezzo della mascherina anteriore, anche questa opera di Donckerwolke.

Negli stessi anni della A2, dalla sua matita è uscita pure la nuova generazione di Audi A4 Avant, la B7, campionessa delle vendite e probabilmente la generazione di A4 che ha ottenuto il maggior successo fino a oggi.

La nuova Genesis

Le auto sopra citate sono solo alcuni dei capolavori di Luc Donckerwolke, tornando al World Car Person of the Year 2022, il designer peruviano lo ha ottenuto grazie alle nuove linee delle auto Genesis, come la G70 Shooting Brake in arrivo in Europa tra pochissimi mesi, oppure il SUV GV70, con il terzo montante obliquo che ha riscosso non pochi consensi.

Opera della sua matita sono anche i fari su più livelli tipici del nuovo family feeling coreano, come quelli della Hyundai Tucson, che tra l'altro ha introdotto l'innovativa mascherina completamente illuminata a LED, o come quelli della Kia Sportage, caratterizzati da una linea a boomerang satinata.