Cinque generazioni e una storia lunga 30 anni. La Kia Sportage si rinnova completamente per consolidarsi nell’affollato segmento dei SUV e lo fa proponendo un look con tanta personalità e che strizza l’occhio alla tecnologia e alla nuova filosofia di design di Kia.

Le novità del modello sono davvero tante. Mettetevi comodi, quindi, e analizziamo punto per punto tutti i cambiamenti nella linea della nuova Sportage.

Cambia tutta, ma conserva la sue “radici”

Partendo dallo “scheletro”, la nuova Kia si appoggia sullo stesso pianale della Hyundai Tucson. In generale, i punti in comune con l’altro SUV di “famiglia” sono davvero tanti, ma le dimensioni rimangono nei canoni di un SUV di segmento C e non si discostano dal precedente modello, con una lunghezza di 4,52 metri, una larghezza di 1,87 m e un’altezza di 1,65 m.

Le proporzioni sono completamente diverse, con la linea che s’ispira al linguaggio stilistico di Kia “Opposites United”. In particolare, il SUV sudcoreano riprende il tema “Bold For Nature” che, secondo Kia, “rende omaggio alla semplicità e alla perfezione della natura con un’identità unica e moderna”.

In concreto, il frontale propone una nuova interpretazione del tipico Tiger Nose di Kia con una calandra piuttosto ampia e con disegno a nido d’ape. L’elaborato “muso” della Sportage è completato da fari LED a boomerang e gruppi ottici Matrix LED a forma di rombo per conferire un impatto visivo immediatamente riconoscibile.

Stile personalizzabile

Il profilo laterale è caratterizzato da linee tese e muscolose e dal tetto a contrasto nero disponibile come optional per la prima volta nella storia del modello. Rinnovato anche il set di cerchi in lega, coi clienti che possono scegliere versioni da 17”, 18” o 19” per un totale di sei design diversi.

La zona posteriore della nuova Sportage ha un look ricercato e altrettanto personale. Il lunotto inclinato e lo spoiler accentuano le sportività, mentre i fari LED affilati creano un disegno dinamico. La modanatura a contrasto “snellisce” le forme imponenti e le protezioni per il sottoscocca contribuiscono a dare un’aria ancora più da SUV alla Kia.

Naturalmente, inserti e dettagli variano sensibilmente a seconda dell’allestimento scelto (Business, Style, GT-line e GT-line Plus). Infine, sono disponibili ben 13 colorazioni tra cui le brillanti Orange Fusion e Splash Lemon.