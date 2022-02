SUV e crossover dominano il mercato, ma lo spazio per le classiche berline - seppur sempre più limitato - rimane e andrà proprio lì a inserirsi la Hyundai Ioniq 6, secondo modello della famiglia 100% elettrica della Casa coreana dopo la Ioniq 5. Una berlina con forme da coupé spiata dai nostri fotografi durante alcuni test in mezzo alla neve, con muletti ancora camuffati.

Ci sono quindi pochi elementi della carrozzeria esposti, ma non dovrebbe mancare ancora molto alla presentazione ufficiale dell'auto, prevista per i prossimi mesi.

Cosa c'è della concept

Un primo assaggio di stile della Hyundai Ioniq 6 l'abbiamo già avuto qualche tempo fa con la Prophecy, concept presenta in occasione del (mancato) Salone di Ginevra 2020 e vista dal vivo allo scorso Salone di Monaco. Una berlina dai tratti decisamente sportivi con posteriore da coupé e poggiata sulla piattaforma E-GMP del Gruppo.

Una meccanica già utilizzata da Ioniq 5 e Kia EV6, dedicata alle sole auto elettriche, con batterie sistemate sotto il pianale per sfruttare al meglio lo spazio in abitacolo, del quale però non abbiamo alcuna immagine. Probabile però che la berlina seguirà la stessa filosofia del crossover compatto Hyundai, con arredamento minimal e abitabilità da segmento superiore, grazie anche al passo particolarmente lungo (di 3 metri sulla Ioniq 5).

Tornando all'estetica si notano alcuni cambiamenti rispetto alla concept di 2 anni fa, come il tetto che scende sì dolcemente verso la coda ma non in maniera così "estrema" come visto sulla Prophecy. Non sembra invece mancare l'ala posteriore, la cui presenza è rivelata dal rigonfiamento sotto i teli della camuffatura.

Altre differenze dovrebbero riguardare le luci, che manterranno la firma luminosa "a pixel" ma - pare - si svilupperanno in orizzontale sia all'anteriore sia al posteriore.

Le batterie

Il pacco batterie dovrebbe essere lo stesso delle altre elettriche del Gruppo, con il top di gamma rappresentato da un pacco da 77,4 kWh con tecnologia a 800 Volt, così come lo schema meccanico: trazione posteriore o integrale, a seconda delle versioni. Come detto il debutto della Ioniq 6, tra le novità Hyundai per il 2022, è previsto entro la fine dell'anno.