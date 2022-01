La pandemia e la crisi dei chip hanno rallentato tanto il mercato dell’auto negli ultimi due anni. Sono davvero pochi i costruttori che hanno aumentato o almeno mantenuto i livelli di vendite degli anni precedenti e tra questi ci sono Hyundai e Kia. Il gruppo sudcoreano è deciso ad alzare ulteriormente l’asticella e punta a vendere il 12% di modelli in più nel 2022.

Prospettiva di crescita

Prima di analizzare i piani di Hyundai, è bene guardare ai dati degli ultimi due anni. Nel 2021 il gruppo ha immatricolato 3.890.891 esemplari con una crescita del 3,9% a livello mondiale, nonostante le difficoltà di fine anno, con un mese di dicembre chiuso con un -10,9% rispetto all’analogo periodo 2020.

Kia Sportage full hybrid (2021)

Kia, invece, ha archiviato il 2021 con un +6,5% complessivo consegnando 2.777.056 esemplari in tutto il mondo. Anche in questo caso si è registrato un -4% tra i dati di dicembre 2021 e dicembre 2020.

Le previsioni per il 2022 di Hyundai parlano di un +11,1%, con un totale che dovrebbe arrivare a quota 4.323.000. Paradossalmente, la Casa è più cauta sulla crescita del mercato “domestico” dato che si aspetta un +0,7% dopo il -7,7% del 2021.

Riguardo a Kia, il salto sarà ancora più importante con un +13,4% nelle vendite globali fino ad arrivare a 3.150.000 auto.

Sempre più elettriche

Come faranno Hyundai e Kia a raggiungere questi numeri? Con una gamma allargata e sempre più elettrificata. Tra le novità del 2022, infatti, ci aspettiamo la Hyundai Ioniq 6 e la Ioniq 7, rispettivamente una berlina e un SUV a 7 posti 100% elettrici. Inoltre, è atteso il debutto della Ioniq 5 N, la versione più pepata del crossover a batteria con circa 600 CV.

Hyundai SEVEN Concept Kia Niro (2022)

Per quanto riguarda Kia, il 2022 segnerà il debutto nelle concessionarie di Sportage e Niro, le quali saranno disponibili anche con powertrain ibridi. Ci sarà spazio anche per il restyling del crossover XCeed, mentre le vendite della EV6 entreranno definitivamente a pieno regime dopo i primi esemplari consegnati nell’autunno 2021.

Inoltre, occorre ricordare che quest’anno, Genesis – il marchio premium di Hyundai – sarà disponibile in sempre più mercati europei, anche se al momento non è stato ancora definito lo sbarco in Italia.