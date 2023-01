Il 53enne Koji Sato è il nuovo presidente e ceo di Toyota. Con un rimescolamento tra le componenti dirigenziali, la Casa giapponese si prepara ad affrontare le sfide del futuro, tra elettrificazione e programmi sull’idrogeno.

L’ex presidente Akio Toyoda (66 anni) lascia dopo 13 anni, ma resterà comunque nel Gruppo come direttore del consiglio d’amministrazione.

Il “padre” della Prius lascia

Il cambio di nomine diventerà effettivo dal 1° aprile, con l’ormai ex capo di Lexus e Gazoo Racing che raccoglierà l’eredità del nipote del fondatore della Casa. Oltre a ciò, è previsto anche l’addio dell’attuale direttore del CdA Takeshi Uchiyamada, il “padre” della Prius.

Akio Toyoda, Koji Sato, Takeshi Uchiyamada

Nei suoi 13 anni di presidenza, Toyoda ha dovuto far fronte a numerose crisi, come l’ondata di richiami tra il 2009 e il 2011 con oltre 8 milioni di veicoli coinvolti, il terremoto in Giappone del 2011 che compromise la rete di fornitori e la produzione della Casa e, ovviamente, la pandemia.

Chi è Koji Sato

Nato il 19 ottobre del 1969, Sato si è laureato all’Università Waseda in ingegneria meccanica nel 1992 ed è entrato nel Gruppo Toyota nell’aprile dello stesso anno.

Rimasto praticamente sempre fedele al brand giapponese, dal 2016 Sato ha preso in mano il brand Lexus, divenendone successivamente presidente nel gennaio 2020. Nel settembre 2020 è arrivata anche la nomina come presidente di Gazoo Racing, il reparto sportivo di Toyota che negli ultimi anni ha sfornato GR Yaris, GR Corolla e GR86.

Toyota GR Yaris

Ora è da capire quale sarà l’approccio di Sato sulla mobilità del futuro. Il presidente uscente Toyoda si è sempre dichiarato dubbioso sull’elettrico e ha intensificato i programmi sull’idrogeno, tra tecnologie fuel cell e motori termici. Vedremo se la Casa cambierà la sua strategia o se resterà coerente con la linea adottata.