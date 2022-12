Toyota è la più grande Casa automobilistica al mondo per produzione e vendite. Grazie al suo impegno per la qualità e per l'efficienza dei propri stabilimenti in tutto il mondo, questo costruttore giapponese è conosciuto in ogni singolo Paese. Ha una forte presenza in tutti e cinque i continenti attraverso fabbriche di produzione e centri di progettazione.

Gran parte della popolarità di Toyota è dovuta alla sua capacità di offrire il veicolo giusto in ogni mercato. Meglio dei rivali giapponesi, statunitensi ed europei, Toyota è piuttosto brava a creare auto per i gusti dei mercati in cui opera. E di solito si tratta di prodotti globali. La Corolla, la RAV4, il Land Cruiser e la Yaris sono solo quattro esempi di un'ampia gamma di vetture che si rivolge a tutti i mercati.

L'altra parte della spiegazione è rappresentata dai motori ibridi. Toyota produce auto ibride da oltre 20 anni e da allora ha venduto milioni di unità. L'investimento su questa motorizzazione sta dando i suoi frutti: il marchio è in vantaggio rispetto ai suoi rivali in termini di emissioni di carburante e guadagna con queste auto.

Cosa succederà in futuro?

Nonostante il successo e l'immagine positiva che la tecnologia ibrida ha dato a Toyota, alcuni fattori esterni stanno costringendo il marchio ad accelerare il passo successivo. Deve decidere se continuare a migliorare la tecnologia esistente o passare a propulsori a zero emissioni come le auto elettriche pure.

Il problema è che la seconda opzione è un po' sconosciuta per Toyota. Poiché in questi 20 anni si è concentrata sul miglioramento e sulla massificazione delle auto ibride, ha dedicato meno risorse e interesse per le auto elettriche. Oggi, Toyota è il più grande produttore di auto ibride pure al mondo, ma uno dei più piccoli produttori di veicoli elettrici.

Con l'inasprimento delle normative sulle emissioni in tutto il mondo, è chiaro che le auto ibride non saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi. Si tratta in fondo di motori a combustione interna con un propulsore elettrico. E sebbene il loro impatto sia stato abbastanza positivo sulle emissioni, non sarebbero mai stati in grado di portarle a zero.

La tecnologia è la soluzione ideale per ora, ma non tra dieci anni. Cosa farà Toyota? Continuerà a scommettere su questa soluzione interessante, economica e facile da usare? Oppure si arrenderà definitivamente e passerà alla soluzione elettrica?

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.