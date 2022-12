Leggiamo sempre le classifiche di vendita per marche e modelli, le prestazioni delle auto più recenti e le indagini sulla qualità in tutto il mondo. C'è una gara continua tra le case automobilistiche di Cina, Stati Uniti, Europa, Giappone, Corea, India, Russia e, più recentemente, Turchia e Vietnam. Tuttavia, qual è il punto della situazione per quanto riguarda l'età media delle auto offerte da questi produttori?

In base a una mia ricerca su 705 modelli disponibili e 30 Case in tutto il mondo, non tutti gli attori dei mercati globali rinnovano le loro auto con la stessa frequenza. L'analisi, che esclude la maggior parte delle case automobilistiche cinesi, mostra che Tesla è il marchio con la seconda gamma più vecchia tra i 27 costruttori analizzati.

La metodologia

Il conteggio dell'età media di un'auto viene effettuato calcolando la differenza di tempo tra oggi (inizio dicembre) e il giorno in cui l'auto di serie è stata ufficialmente svelata, non presentata. Il calcolo esclude i facelift, i restyling e qualsiasi tipo di aggiornamento, diverso dall'introduzione di una nuova generazione. Non sono presi in considerazione neanche i rebadge.

Per esempio, la terza generazione della Chevrolet Montana, svelata la scorsa settimana, è la vettura più giovane. Sul lato opposto c'è la Lada 4x4, o la Niva originale, presentata nell'aprile 1977 e ancora disponibile.

Lada e Tesla, in fondo alla lista

Come prevedibile, Lada è la casa automobilistica con la gamma di prodotti più vecchi. L'età media di queste auto russe è di 18,9 anni. Nonostante l'impulso dato negli ultimi anni dal suo ex proprietario Renault, Lada ha storicamente risentito della burocrazia russa, della mancanza di innovazione e della forte dipendenza dal mercato locale.

Vedi tutte le notizie su Motor1 Numbers

Ma sorprendentemente, Tesla si è piazzata al secondo posto con una media di 7,8 anni per i suoi quattro modelli attualmente disponibili. Dobbiamo ricordare che la Tesla Model S è stata presentata per la prima volta nel marzo 2009, seguita dalla Model X nel settembre 2015. Il prodotto più recente è la Model Y, presentata nel marzo 2019, quasi 4 anni fa.

Tesla è di gran lunga il punto di riferimento nel mondo dei veicoli elettrici ed è destinata a registrare record di vendite entro la fine di quest'anno. Ma, come ho scritto qualche mese fa (vedere l'articolo sulla Tesla Model S di giugno), non sta seguendo la prassi del settore di lanciare una nuova generazione ogni 6-8 anni. La Model S è piuttosto vecchia, soprattutto se confrontata con le più recenti Porsche Taycan, Mercedes EQE o NIO ET7.

E la produzione più "giovane"?

La giapponese Isuzu e le cinesi Xpeng e NIO guidano questa classifica. Il primo marchio registra una media di 2,6 anni, poiché le sue due uniche autovetture, il D-Max e il MU-X, sono state rinnovate di recente. Xpeng è abbastanza vicino con 4 modelli e NIO con 6 modelli disponibili.

Tra le altre Case con una gamma di prodotti giovani figurano Subaru, Honda e Hyundai-Kia. Tra gli europei, McLaren e Ferrari sono in testa, seguite da Mercedes-Benz, BMW e Aston Martin. Stellantis, invece, fa segnare la media più alta con 5,5 anni.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.