Le case automobilistiche cinesi sono affamate. Finora hanno sfruttato il gigantesco mercato locale per guidare la loro crescita accelerata. Con i suoi 25-28 milioni di veicoli all'anno, la Cina non è solo il più grande mercato automobilistico del mondo, ma anche un'importante fonte di volumi e di crescita. Una quota di mercato dell'1% significa 250.000-280.000 unità all'anno, un risultato niente male se paragonato alle cifre registrate in Europa e negli Stati Uniti.

La prima fase dell'espansione Made in China è giunta al termine. Ora è il momento della rincorsa ai mercati globali, lontano dai confini interni. Le auto cinesi sono diventate più attraenti, efficienti e rispondono a standard di qualità e sicurezza più elevati. Ora sono pronte a conquistare il mondo.

Hanno molti elementi a loro favore. Possono contare sul forte sostegno del governo cinese. Allo stesso tempo, il grande mercato interno consente loro di mantenere livelli di produzione sufficienti a ridurne i costi; inoltre, sono in vantaggio rispetto ai loro rivali occidentali per quanto riguarda l'elettrificazione a tutti i livelli e in ogni segmento.

L'Europa nel mirino

Degli 1,1 milioni di auto prodotte in Cina lo scorso anno e vendute al di fuori del Paese, 355.000 unità sono state commercializzate in America Latina, il mercato più grande oltre la Grande Muraglia. L'Europa, al secondo posto, ha rappresentato il 22% delle vendite all'estero, seguita dal Medio Oriente, dove sono state immatricolate 156.000 unità. Le economie in via di sviluppo hanno rappresentato il 58% delle esportazioni di auto cinesi nel 2021.

Tuttavia, la Cina sa che il suo dominio globale non può avvenire senza una migliore presenza nei mercati sviluppati, cioè Europa, Stati Uniti, Giappone e Corea. Gli ultimi due Paesi hanno mercati piuttosto protetti. Gli Stati Uniti hanno ancora problemi geopolitici e commerciali con la Cina. Quindi, l'Europa diventa il prossimo obiettivo delle auto cinesi.

Chi ne soffrirà?

L'arrivo di un sempre maggior numero di offerte di auto cinesi in Europa potrebbe far piacere ai consumatori, ma diventerà un problema per alcuni costruttori locali. Le case automobilistiche che offrono meno prodotti e che sono ancora in ritardo nella corsa all'elettrificazione sono le più esposte all'arrivo dei cinesi.

Fiat, per esempio, è piuttosto vulnerabile. È fortemente dipendente dall'Italia (il 47% delle immatricolazioni di autovetture è avvenuto in Italia tra gennaio e ottobre 2022). Ha una gamma di prodotti molto ridotta (solo 4 modelli, esclusi i due furgoni). Offre solo un'auto elettrica, la 500e, e un SUV, la 500X.

Ford è un'altra potenziale vittima. Ha appena annunciato l'uscita dal segmento B, che anche se non è più popolare come in passato, è ancora una fonte importante di volumi. È probabile che la Focus rimanga l'unica auto disponibile dopo il pensionamento della Mondeo. La Puma e la Kuga sono SUV popolari, ma nessuno di loro è completamente elettrificato.

Ci sono anche casi da considerare tra i marchi giapponesi. Mitsubishi, per esempio, ha attualmente due modelli disponibili in Europa e nessuno completamente elettrico. Il marchio ha venduto solo 43.000 unità nei primi 10 mesi di quest'anno. Anche nel caso di Honda, l'offerta è piuttosto limitata (5 modelli) e l'unica elettrica, la Honda e, sta lottando per sopravvivere.

Che cosa hanno in comune questi brand? Si collocano tutte nel segmento mainstream, uno dei più competitivi e meno redditizi in Europa. Fanno fatica a mantenere la loro quota di mercato a causa dell'offerta limitata. Di conseguenza, dovrebbero essere tra i primi a sentire l'impatto dell'invasione cinese.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics