Le offerte che Ford propone su tutta la gamma continuano a mettere in evidenza alcuni vantaggi, come ad esempio lo sconto iniziale, con assenza di anticipo. Nel mese di ottobre, vediamo il caso dell’acquisto di una Focus Mild Hybrid: lo sconto iniziale è di circa 5.450 euro, senza incentivi e senza obbligo di permuta o rottamazione.

Per una Ford Focus ST-Line Style con il motore 1.0 EcoBost Hybrid da 125 CV, dal costo di 29.650 euro, è prevista un’offerta di 25.700 euro senza finanziamento, o un listino di partenza di 24.200 con la proposta IdeaFord di Ford Credit.

In questo caso, si versano le sole 36 rate mensili da 335,72 euro (TAN 5,65%, TAEG 6,8%), più gli oneri finanziari e le imposte di legge; al termine, c’è una maxi rata da 16.011 euro, per un massimo di 30.000 km, passati i quali si pagano 0,20 euro al chilometro in caso di restituzione.

Vantaggi

Lo sconto iniziale per la Focus mild hybrid da 125 CV è piuttosto importante, senza prevedere la rottamazione, soprattutto in caso di pagamento rateale con maxi rata. Se si considera poi che Ford non richiede il pagamento di un anticipo, c’è la possibilità di dilazionare bene la spesa nell’arco dei tre anni di finanziamento.

Svantaggi

Per il prezzo effettivo bisogna considerare oneri, tasse ed eventuali accessori a pagamento; inoltre, a differenza di altre Case, in questo esempio non sono previsti servizi aggiuntivi.

In sintesi