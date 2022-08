Lunghezza: 4.378 mm

4.378 mm Larghezza: 1.825 mm

1.825 mm Altezza: 1.471 mm

1.471 mm Passo: 2.700 mm

2.700 mm Bagagliaio: min 375 littri, max 1.354 litri

La Ford Focus è una delle "veterane" tra le compatte: sul mercato da 25 anni, come la maggior parte dei modelli del segmento C è cresciuta una generazione dopo l'altra guadagnando cm in lunghezza e larghezza, anche se non sempre questo ha portato altrettanti miglioramenti nello spazio e nell'abitabilità, almeno al modello 5p.

La penultima serie, per esempio, aveva sacrificato un po' di praticità in favore del design, risultando a conti fatti addirittura meno comoda e capiente della precedente. Mentre quella attuale, la quarta, ha recuperato terreno riavvicinandosi alla concorrenza.

Ford Focus, le dimensioni

La Ford Focus è lunga poco meno di 4,40 metri, 4.378 mm ad essere esatti, più o meno la stessa misura che accomuna la maggior parte dei modelli del segmento C rispetto ai quali spicca per il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, che con 2.700 mm è uno dei più abbondanti.

La larghezza, invece, si ferma a 1.825 mm, qualche cm meno della maggior parte delle rivali, mentre l'altezza di 1.471 mm, è stata un po' ridotta rispetto alla Focus precedente (che misurava 12 mm in più) per migliorare l'aerodinamica, ma non abbastanza da compromettere lo spazio interno.

Ford Focus, bagagliaio e abitabilità

L'abitacolo della Ford Focus è accessibile e accogliente, con quasi 970 mm di altezza e poco meno di 920 di spazio per le gambe, accoglie bene anche le corporature robuste. Il quinto passeggero non soffre il classico disturbo del tunnel centrale, che è quasi nullo, ma deve far ei conti con la forma del sedile con bracciolo incorporato.

Il bagagliaio è tornato ad aumentare, passando dai 363 litri della generazione precedente a 375 (con kit riparazione pneumatici), anche se la media per i modelli di questa taglia si avvicina ai 400 e diversi modelli li superano nettamente. Il vano è ampio, regolar e ben attrezzato, però il piano di carico non è rigido né regolabile in altezza.

Abbattendo gli schienali posteriori il volume tocca i 1.354 litri, mentre la lunghezza massima di carico passa dagli 844 mm del vano in configurazione 5 posti ai 1.624 della dietro i sedili anteriori, poco meno del doppio.

La gamma di Ford Focus è stata ridotta a soli due motori che rappresentano per Ford il miglior compromesso tra prestazioni ed efficienza: a benzina abbiamo il 1.0 EcoBoost da 125 CV con sistema mild hybrid, che si può avere sia con il cambio manuale sia con il doppia frizione powershift a sette rapporti. L'alternativa Diesel è invece il 1.5 EcoBlue da 115 CV, disponibile soltanto con cambio automatico a otto rapporti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 Ecoboost/Powershift 125 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.5 EcoBlue AT 115 CV Diesel Anteriore, cambio automatico

Ford Focus, le concorrenti con misure simili

Come accennato, le rivali della Ford Focus sono la maggior parte delle berline compatte a 5 porte che si posizionano poco sotto o, più raramente, poco sopra i 4,4 metri: