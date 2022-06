La Ford Focus si starebbe avvicinando al pensionamento. È quanto emerge dalle dichiarazioni di Stuart Rowley, il capo della divisione europea, nel corso di un’intervista ad Automotive News Europe.

Il probabile addio nel 2025 della compatta è una diretta conseguenza dello stop alla produzione di auto nell’impianto tedesco di Saarlouis (dove viene assemblata la Focus), il cui futuro appare molto incerto.

Obiettivo Valencia

Saarlouis ha perso recentemente la competizione interna con lo stabilimento di Valencia per la produzione dei modelli elettrici di nuova generazione. L’impianto iberico impiega 6.000 dipendenti nella produzione di Kuga, Galaxy e S-Max. Inoltre, fino alla scorsa primavera si occupava della Mondeo.

Rowley spiega così il possibile futuro di Saarlouis e dei suoi 4.600 dipendenti lasciando intendere che la transizione all’elettrico (e la minor complessità nella creazione delle auto ad emissioni zero) porterà Ford a ridurre ulteriormente il suo personale:

“Stiamo cercando delle alternative alla produzione di auto per garantire un futuro all’impianto e ai lavoratori. Sul tavolo c’è anche la vendita ad altri costruttori. Al momento, non prevediamo di costruire altri modelli a Saarlouis. La realtà è che la realizzazione di veicoli elettrici richiede meno persone”.

Il presente e il futuro della Focus

In generale, la strategia di Ford è quella di puntare sempre di più sull’elettrico, almeno in Europa. Entro il 2026 l’obiettivo è vendere 2 milioni di modelli a batteria, di cui 600.000 nel Vecchio Continente.

Lo stabilimento di Saarlouis, intanto, è uno dei più colpiti dalla crisi dei chip degli ultimi anni e la recente situazione in Ucraina ha aggravato la situazione, rendendo più difficile reperire i componenti per i sistemi di infotainment Sync 4.

A ciò si unisce, lo ricordiamo, il crescente interesse del pubblico verso i SUV crossover che sta mettendo in crisi la Focus (-41% di immatricolazioni nel 2021 rispetto all’anno precedente) e diversi altri modelli del segmento C, come la Golf (-30%).