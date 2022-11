Quota di mercato record per le auto elettriche negli Stati Uniti e in Europa

Risultati di vendita molto positivi per le auto elettriche negli Stati Uniti e in Europa. Gli ultimi dati rilasciati da JATO Dynamics indicano che la crescita della domanda di queste auto non riguarda solo la Cina, il più grande mercato al mondo per questo tipo di veicoli.

La quota di mercato dei BEV (Battery Electric Vehicles) negli USA è stata del 5,1% tra gennaio e ottobre 2022. Anche se è ancora contenuta rispetto alla forte presenza di veicoli con motore a combustione, è notevole vedere la crescita rispetto agli anni precedenti. Nei primi dieci mesi del 2021, i BEV hanno rappresentato il 2,9% del mercato totale.

Due anni prima, nel periodo gennaio-ottobre 2020, rappresentavano l'1,7% di tutte le vendite di veicoli nuovi. Poco prima, nel 2019, i BEV rappresentavano l'1,3% del mercato totale. La popolarità della Tesla Model Y e il buon inizio dei camion elettrici, come il GMC Hummer EV e il Ford F-150 Lightning, spiegano parte della rapida crescita.

Si prevede che la tendenza continuerà nel 2023 con l'arrivo di SUV e camion elettrici più accessibili. È importante sottolineare che i consumatori statunitensi acquistano soprattutto questi veicoli.

In Europa più di 1 su 10 è elettrico

Nonostante i progressi, il mercato statunitense delle auto elettriche è in ritardo rispetto a quello europeo. I dati JATO relativi a 23 mercati europei mostrano che questi veicoli hanno rappresentato il 12% delle immatricolazioni di auto nuove fino a ottobre. Ciò equivale a 1,09 milioni di unità su 9,09 milioni per l'intero mercato. Il totale sale a 1,86 milioni se si aggiungono gli ibridi plug-in (PHEV).

Vedi tutte le notizie su Motor1 Numbers

Pertanto, il totale europeo è stato 1,9 volte superiore a quello americano. Il divario è diminuito notevolmente dal 2020. In quell'anno, c'erano 2,5 veicoli elettrici immatricolati in Europa per ogni veicolo elettrico venduto negli USA; poi il rapporto è sceso a 2,4 tra gennaio e ottobre 2021.

Il boom europeo si spiega con una migliore infrastruttura, più scelte per i consumatori e buone offerte. In effetti, a volte è più facile acquistare un'auto elettrica nuova di zecca che una a benzina. Questo è dovuto al cambiamento di priorità che gli OEM stanno dando ai loro prodotti.

Poiché il problema dei semiconduttori è destinato a rimanere, i pochi disponibili vengono utilizzati nei modelli più popolari (soprattutto SUV) o in quelli più facili da vendere (gli EV grazie agli incentivi pubblici).

Cosa succederà in futuro?

L'anno prossimo si prevede che questi due mercati registreranno numeri maggiori per i veicoli elettrici. La rapida adozione in alcuni mercati è guidata da un'offerta più competitiva. L'anno prossimo arriveranno prodotti più accessibili e interessanti.

L'introduzione di questi veicoli comprende grandi camion e SUV negli Stati Uniti e SUV piccoli e compatti in Europa. Mentre la consapevolezza dei consumatori aumenta e la loro disponibilità a guidare elettrico è rafforzata da auto migliori, non sarebbe strano vedere una quota di mercato a due cifre per i BEV negli Stati Uniti e superiore al 20% in Europa.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.