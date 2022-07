La Porsche Taycan riceve tante novità al software e al powertrain. La Casa ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento disponibile per tutti i modelli Taycan, indipendentemente dal motore e dalla carrozzeria. Tra i vari updgrade, migliorano ulteriormente l'efficienza e le funzionalità del sistema d'infotainment.

Così, anche chi ha acquistato una Porsche elettrica nel 2019 potrà recarsi in officina e avere a disposizione le ultime novità introdotte nel Model Year 2023. Ecco tutti i dettagli.

Powertrain più efficiente

Le novità partono dal propulsore. Ad esempio, nelle modalità di guida “Normal” e “Range” dei modelli a trazione integrale, il motore elettrico anteriore viene quasi completamente scollegato durante il funzionamento a carico parziale.

Inoltre, in fase di veleggiamento e a veicolo fermo, la coppia è assente su entrambi gli assi. Questi due aspetti contribuiscono a ridurre gli attriti e a migliorare l’efficienza della trasmissione, con un impatto positivo sull’autonomia della Porsche.

Porsche Taycan Cross Turismo

In aggiunta, la strategia di recupero dell’energia è stata ottimizzata e viene mantenuta anche quando il conducente cambia il programma di guida.

Porsche afferma che è stata migliorata la gestione termica della batteria, soprattutto in caso di basse temperature esterne. Ciò consente di aumentare la frequenza con cui è possibile effettuare le ricariche rapide. Inoltre, il calore prodotto dalle componenti elettriche è sfruttato in modo più efficiente per tenere la batteria alla temperatura ottimale d’esercizio.

Comfort e sicurezza

Il Porsche Communication Management (PCM) e il Porsche Connect si rifanno il look con nuove funzioni, un layout a icone colorate nella schermata iniziale e una facilità d’uso ancora più importante. Sulle Taycan 2020 e 2021 e quelle prodotte fino a metà febbraio 2022, l’aggiornamento ottimizza il comando vocale e integra le app Spotify e Android Auto in modalità wireless.

La ricerca delle colonnine di ricarica può essere filtrata in base alla potenza di ricarica e sull’head-up display sono riportate in modo più preciso le indicazioni della navigazione. Infine, su tutti i modelli Taycan si può accedere alle istruzioni operative di bordo anche attraverso i comandi vocali.

Oltre alla User Experience, sulla Porsche è stata migliorata l’efficienza dei sistemi di assistenza, i quali sono in grado di supportare il conducente in un numero ancora maggiore di scenari. Ad esempio, sono stati ottimizzati i sensori del Park Assist, mentre la ricerca dei posteggi è stata migliorata.

Infine, tutte le Taycan 2020, 2021 e 2022 possono beneficiare di alcune funzioni a richiesta (Functions on Demand). Sottoscrivendo un abbonamento, si possono avere la funzione di apertura keyless delle portiere e del portellone posteriore.

Come aggiornare la Taycan

Per procedere all’aggiornamento (gratuito per tutti i clienti), è necessario recarsi in un’officina autorizzata Porsche. Qui i tecnici installeranno l’ultima versione del software, con tempistiche variabili a seconda che il modello sia più o meno “vecchio”. Al cosiddetto uPdate si potrà abbinare (a pagamento) l’aggiunta del caricatore di bordo da 22 kW che consente una ricarica più rapida della batteria.

Porsche Taycan 4S Sport Turismo

Inoltre, il kit del caricatore include l’attivazione della funzione Plug & Charge che consente di effettuare ricariche e pagamenti senza utilizzare una carta o un’app presso determinati punti abilitati. In queste colonnine, quando si collega il cavo di alimentazione la Taycan stabilisce una comunicazione criptata attivando il pagamento.