Negli scorsi mesi Toyota ha presentato la Land Cruiser 300, la fuoristrada più grande della sua gamma non destinata, però, al mercato europeo. Nel Vecchio Continente, infatti, continua ad essere venduta la versione “Prado”, la quale è disponibile attualmente con carrozzeria a 3 e 5 porte e in un’unica motorizzazione diesel.

Tuttavia, Toyota ha in programma cambiamenti interessanti per questa Land Cruiser.

Scendono le emissioni, aumenta la potenza

Secondo quanto riportato dalla testata australiana CarsGuide, la nuova generazione della Land Cruiser Prado dovrebbe debuttare in Giappone con un nuovo powertrain ibrido.

I rumors non specificano se si tratti di una soluzione full o plug-in hybrid, ma questa versione potrebbe essere lanciata inizialmente nella terra del Sol Levante. C’è da credere, però, che con la spinta all’elettrificazione presto potrebbe raggiungere anche l’Europa.

Toyota Land Cruiser MY 2021

La motorizzazione si dovrebbe comporre di un nuovo 2.4 a 4 cilindri benzina abbinato ad un’unità elettrica. Il solo motore termico sarebbe in grado di sprigionare circa 250 CV, ma con l’aiuto degli “elettroni” potrebbe sfiorare i 400 CV complessivi.

(Forse) sarà anche turbodiesel

La nuova Land Cruiser si baserà sulla piattaforma TNGA, avrà sempre la trazione integrale e migliorerà ulteriormente le sue capacità nel fuoristrada.

Toyota Land Cruiser MY 2021

I motori ibridi, invece, verrebbero introdotti nel 2024, mentre al momento del lancio nel 2022 potrebbe esserci spazio per un rinnovato 2.8 turbodiesel e un 2.7 aspirato a benzina.

In ogni caso, per la Toyota si tratterebbe di un passo in avanti notevole. Anche se è stato aggiornato costantemente nel tempo, il modello attuale è in listino dal 2009. L’unico motore disponibile è un 2.8 turbodiesel da 204 CV con trasmissione manuale (o automatica, in alcune versioni) a 6 rapporti.