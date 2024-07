L'ultima creazione di Lanzante si colloca a metà strada tra un'auto da corsa e un'auto da strada. Due proprietari di Porsche 935 si sono rivolti allo specialista dell'aftermarket con una richiesta particolare: trasformare le loro 911 solo da pista in veicoli omologati per l'uso stradale.

Dopo 18 mesi di sviluppo, la coppia di sportive ha debuttato al Goodwood Festival of Speed di quest'anno.

Ciao pista, benvenuta strada

La Porsche 935 solo per la pista ha debuttato alla Rennsport Reunion nel 2018. Basata sulla 911 GT2 RS, è dotata di un motore flat-fix da 3,8 litri con doppia sovralimentazione che eroga la potenza di 700 CV. Ne sono state prodotte appena 77 e, come anticipato, due dei fortunati proprietari si sono stancati della pista e hanno chiesto di modificarle per guidarle su strada.

Lanzante Porsche 935 Lanzante omologata per uso stradale

Lanzante ha apportato numerosi aggiornamenti. La taratura per le sospensioni è stata modificata, i freni potenziati e poi sono stati introdotti un freno a mano e nuove ruote. Inoltre, lo specialista dell'aftermarket ha integrato nella carrozzeria aerodinamica dei fari su misura, obbligatori per l'uso su strada. Infine, per gestire la sportiva, il tuner ha messo a punto una speciale elettronica.

Uniche anche grazie allo stile

Ogni modifica è stata realizzata cercando di mantenere intatta l'identità della Porsche 935, però, dopo 18 mesi di lavoro, un esemplare è stato rifinito con un'interpretazione moderna della livrea Martini e un altro è stato impreziosito con un design Marlboro chevron rosso e bianco.

Entrambe sono state protagoniste al Goodwood Festival of Speed 2024, dove Lanzante ha anche esposto la sua McLaren P1 GTR da drifting con cambio rotativo e la sua nuova 911 da campionato TAG, completa di un vero motore di Formula 1.