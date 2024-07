Come saranno le gomme del futuro? Secondo Pirelli super tecnologiche e con sensori al loro interno per dialogare con i sistemi di bordo delle auto, ottimizzando l'intervento degli assistenti alla guida.

L'azienda italiana, infatti, al Goodwood Festival of Speed 2024 svela l'evoluzione dei Cyber Tyre, ovvero gli pneumatici innovativi con sensori al loro interno, già disponibili sul mercato per alcune auto e che, nei prossimi mesi, saranno montati in questa ultima versione anche sotto alla nuova Pagani Utopia.

Il dialogo tra gomma e auto

La particolarità dei Cyber Tyre di Pirelli è il fatto che siano dotati di sensori al loro interno, in grado di fornire informazioni al conducente riguardo la loro temperatura e il loro grado di usura.

In questa ultima evoluzione svelata a Goodwood possono ora dialogare con i sistemi di controllo e di stabilità dell'auto - come l'ABS, l'ESP e il controllo di trazione - inviando importanti informazioni anche riguardo le condizioni dell'asfalto.

Pagani Utopia

Come detto questa innovativa tecnologia sarà usata per la prima volta sulla nuova Pagani Utopia e l'obiettivo, secondo l'azienda, sarà quello di poter offrire sia maggiori prestazioni in pista e a lungo termine sia più sicurezza durante l'utilizzo intensivo, anche in inverno.

Sì, perché oltre ai modelli più sportivi P Zero Corsa e P Zero Trofeo RS, la tecnologia Cyber Tyre sarà disponibile per l'hypercar emiliana anche sugli pneumatici invernali P Zero Winter, equipaggiati sempre di sensori posti nella parte interna del battistrada che, connessi tramite Bluetooth alla centralina elettronica che gestisce la dinamica del veicolo, forniranno informazioni utili per scegliere le impostazioni ideali dei sistemi di controllo.

Per esempio, quando l’auto monterà gomme da neve l’ABS sarà in grado di sfruttarle al meglio per ridurre lo spazio di arresto anche in condizioni estreme.

Gomme sostenibili per le nuove JLR

Sempre nella cornice del Goodwood Festival of Speed 2024, Pirelli ha poi annunciato l'avvio di una importante collaborazione con Jaguar Land Rover (JLR) per la fornitura di pneumatici prodotti con materiali di origine forestale certificata FSC, una tecnologia presentata dall'azienda nel 2021.