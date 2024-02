Sempre più presenti (e apprezzati) sul mercato gli pneumatici 4 stagioni (all season per gli amanti degli inglesismi) vedono arrivare un nuovo prodotto firmato Pirelli. Si tratta del Cinturato All Season SF3, dedicato ad auto compatte e medie. Pensato prima di tutto per chi si muove in ambienti cittadini permette di girare 365 giorni all'anno senza bisogno di effettuare il cambio gomme stagionale, promettendo sempre la tenuta ottimale.

Disponibile con misure da 16 a 20 pollici e anche in versione con marcatura Elect, dedicata a modelli plug-in ed elettrici, sarà in vendita a partire da aprile 2024.

Com'è fatto

Nato grazie all'uso di tecniche di sviluppo virtuale, il Pirelli Cinturato All Season SF3 ha ottenuto alte valutazioni durante test indipendenti - effettuati da Dekra e il TUV SUD - in diverse condizioni, dal bagnato alla neve passando per asfalto asciutto.

Caratterizzato dal battistrada adattivo con lamelle 3D, già presente sulla precedente generazione, è stato ulteriormente perfezionato al fine di garantire maggior aderenza su terreni innevati neve durante l'intero ciclo di vita, senza quindi incontrare un decadimento delle prestazioni con il passare del tempo. Questo grazie alla capacità delle lamelle di modificare la loro forma, passando da dritte a zig-zag, aumentando così la capacità di catturare a prescindere dalla loro profondità. Grazie agli intagli più ampi e gli angoli più acuti nel disegno direzionale poi viene ridotto il rischio di aquaplaning, con l'acqua che viene espulsa al meglio verso l'esterno.

Trattandosi di uno pneumatico 4 stagioni il nuovo Cinturato All Season SF3 deve garantire prestazioni anche sull'asciutto. Così è grazie ancora una volta alle lamelle "adattive", in grado di chiudersi quando se sottoposto agli sforzi tipici del contatto gomma-asfalto, trasformando elevati che si esercitano tra impronta e asfalto, sia asciutto sia bagnato, trasformano di fatto lo pneumatico da invernale a estivo.

Altro tema importante è quello delle temperature. Sappiamo infatti come le gomme invernali funzionino al meglio quando il termometro scende al di sotto dei 7°. Grazie alla nuova mescola il Pirelli Cinturato All Season SF3 promette sicurezza e performance in un ampio range di temperature, con prestazioni al vertice della categoria nella frenata in tutte le condizioni.