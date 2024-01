Tra i SUV più interessanti visti nel 2023 c'è stata sicuramente la Porsche Cayenne. Il SUV ammiraglio del brand tedesco è stato rinnovato praticamente in ogni aspetto, dall'estetica ai motori, passando per la tecnologia di bordo.

Nonostante le numerose novità, però, è stato mantenuto lo storico legame con Pirelli, che anche in questa nuova generazione fornisce gli pneumatici di serie della Cayenne. Ecco quali sono nello specifico.

Tre scelte di pneumatici

Per questo aggiornamento della Cayenne sono stati sviluppati appositamente dei P Zero, dei P Zero Corsa e degli Scorpion Winter 2 approvati da Porsche per la guida a basse temperature. Si tratta di tre opzioni che coprono l’intera gamma di cerchi che va dai 20 ai 22".

Secondo l'azienda italiana, il P Zero ha ottenuto la classificazione più alta sull'etichetta europea per la frenata sul bagnato ed è in generale uno pneumatico studiato per sviluppare la coppia elevata scatenata dai nuovi motori della Cayenne.

La Porsche Cayenne restyling con pneumatici Pirelli P Zero 285/40

Il P Zero Corsa, invece, derivata dallo stesso modello utilizzato sulla Cayenne GT che ha stabilito il record sul giro al Nurburgring nel 2021 e impiega una mescola derivata dal motorsport.

Infine, lo Scorpion Winter 2 è stato creato per adattarsi specificatamente alla Porsche, con una mescola invernale dedicata capace di combinare comfort di guida e aderenza in condizioni difficili.

Le novità della Cayenne restyling

Se la collaborazione con Pirelli è stata confermata anche sulla Cayenne restyling, sul SUV di Zuffenhausen ci sono comunque diverse novità. Per scoprire ogni dettaglio sulla "nuova" Porsche vi invitiamo a guardare il nostro "Perché Comparla e Perché No", ma vi possiamo anticipare che tra gli aspetti più importanti della Cayenne c'è la gamma di motorizzazioni.

Il listino è stato fortemente rivisto da Porsche e parte col 3.0 V6 turbo da 353 CV e 500 Nm, mentre la S adotta un 4 litri V8 biturbo da 474 CV e 600 Nm (34 CV e 50 Nm in più rispetto alla precedente S).

C'è poi la E-Hybrid, un'ibrida plug-in da 519 CV con una batteria da 25,9 kWh (contro i 17,9 kWh del modello uscente) e un'autonomia in elettrico stimata in 90 km nel ciclo WLTP.