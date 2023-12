L'approccio di Porsche all'elettrico è arrivato già da alcuni anni, e in modo convincente, con la berlina sportiva Taycan. Ora la Casa di Stoccarda si prepara a una fase due in cui elettrificherà in modo più deciso alcuni modelli classici in segmenti-chiave.

Lo dimostrano le due principali novità del 2024, Macan e Boxster 100% elettriche, ma non mancheranno modelli "classici", tra cui la 911 S/T che inizierà le consegne con l'anno nuovo e la nuovissima Panamera. In più potrebbero esserci altri aggiornamenti per la 911, anche se per il momento non c'è nulla di confermato.

Ecco le novità Porsche per il 2023:

Porsche 911 S/T

Iniziamo dall'evergreen di Stoccarda, la mitica 911, che per adesso resiste ancora bene alla corsa all'elettrificazione e continua ad affascinare clienti e appassionati con versioni speciali dal sapore retrò. L'ultima si chiama S/T ed è una delle novità con cui Porsche celebra i 60 anni della sua icona. Già ordinabile con un prezzo che parte da circa 315.000 euro (fate in fretta, ne verranno prodotte appena 1.963), sarà in consegna dalla primavera.

La Porsche 911 S/T è la 911/992 più leggera di tutte: pesa 32 kg in meno della GT3 Touring e ne riprende il motore da 525 CV. Il segreto sono le parti in materiale plastico e carbonio, usato per cofano, portiere e tetto. Inoltre monta cerchi in lega di magnesio da 20" all'anteriore e 21" al posteriore.

Nome Porsche 911 S/T Carrozzeria Coupé Motore Benzina Data di arrivo Primo trimestre 2024 Prezzo Da 314.839 euro

Porsche Panamera 2024

La terza generazione della grande Porsche Panamera porta grandi novità e qualche rinuncia: non sarà più disponibile nella variante "shooting brake" Sport Turismo, ma in compenso evolve ancora la sua dinamica, specialmente nel telaio e nelle sospensioni regolabili in altezza. Conserva la variante a passo lungo Executive che misura 5,20 metri, 15 cm più dalla standard.

Quanto ai motori, la Porsche Panamera 2024 offre per ora un V6, a trazione posteriore o integrale, e un V8 per la versione Turbo-E Hybrid da 680 CV ancora evoluta che è integrale e basta. Già ordinabile con un listino che parte da oltre 110.000 euro e con ampie possibilità di personalizzazione, arriva all'inizio della primavera.

Porsche Panamera Carrozzeria Berlina 5 porte Motore Benzina e benzina ibrido Data di arrivo Marzo 2024 Prezzo Da 112.182 a 198.632

Porsche Macan 2024

Slittata di un annetto per via di uno sviluppo più complesso del previsto, la nuova Porsche Macan è parzialmente svelata confermando il totale salto verso l'elettrico. Sviluppata sulla nuova piattaforma PPE condivisa con Audi, l'abbiamo vista e provata in anteprima. Monta una batteria da 100 kWh a 800 Volt ricaricabile fino a 270 kW, ad alimentare motori con una potenza complessiva di 612 CV per 600 km di autonomia.

Inoltre ha un telaio sofisticato, Torque Vectoring evoluto, ruote posteriori sterzanti e interni con nuovo infotainment che offre fino a 3 schermi e head-up display con realtà aumentata.Arriverà verso metà anno.

Nome Porsche Macan Carrozzeria SUV Motore Elettrici Data di arrivo Metà 2024 Prezzo Da comunicare

Porsche Boxster 2024

La nuova generazione della spider compatta Porsche Boxster, e si presume della sua variante coupé Cayman, è una delle nuove elettriche di cui si parla da più tempo ma di cui si sa meno. Oggi, con i dettagli della Macan finalmente svelati, si può ipotizzare qualcosa in più.

Probabilmente non avrà la stessa batteria da 100 kWh, che sarebbe alquanto ingombrante e pesante, ma si parla comunque di potenze massime oltre i 600 CV e altre da 300/400, ed è da chiarire il nodo sul numero dei motori e l'eventuale trazione integrale. In ogni caso, le voci sussurrano che arriverà soltanto verso la fine del 2024.