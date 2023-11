Alzi la mano chi se lo aspettava. Comunque sia la notizia è questa: la Porsche Panamera Sport Turismo non si farà più. Con la terza generazione l'ammiraglia della Cavallina ha infatti abbandonato la propria versione station wagon.

La notizia è stata data da un portavoce di Porsche nel corso di in un'intervista ad rilasciata ad Automotive News Europe: "In Cina e negli Stati Uniti - i nostri principali mercati nel segmento D - la Sport Turismo ha un ruolo minore. Per questo motivo, abbiamo deciso di abbandonare questa variante di carrozzeria con il lancio della nuova generazione".

O così o l'elettrica

Non si sa con esattezza quanto sia stata bassa la domanda per la Porsche Panamera Sport Turismo: nel corso della presentazione della nuova generazione infatti i grafici di vendita hanno mostrato i numeri dell'intera gamma, senza fare distinzioni. Tuttavia stando a quanto riportato da Autocar la wagon avrebbe rappresentato meno del 10% delle immatricolazioni. La decisione di Porsche quindi non stupisce per nulla.

La terza generazione di Porsche Panamera dunque sarà disponibile unicamente in versione berlina, normale e a passo lungo. Quest'ultima, chiamata Executive, offrirà maggior spazio ai passeggeri posteriori con poltrone singole e un ambiente ancora più curato e raffinato.

Porsche Panamera (2024) Porsche Panamera Turbo Sport Turismo 2018

Quindi per chi vorrà viaggiare su una station firmata Porsche l'unica alternativa rimane la Taycan Cross Turismo, con carrozzeria wagon e assetto leggermente rialzato. Se invece il richiamo del motore termico è ancora troppo forte le alternative sono rappresentate da Audi RS6, Mercedes E63 AMG Station e la nuova BMW M5 Touring, in arrivo nel corso del 2024.

Porsche Panamera 2024, le novità

Rinnovata negli esterni e negli interni la Porsche Panamera 2024 mantiene classiche motorizzazioni termiche, disponibili anche in versione plug-in con potenza massima 680 CV per la Panamera Turbo e-Hybrid, mossa da un nuovo V8 turbo benzina e capace di toccare i 315 km/h di velocità massima, con 0-100 risolto in 3,2". Secondo i dati ufficiali può percorrere fino a 90 km in modalità elettrica grazie alla nuova batteria da 25,9 kWh.

Altra grande novità è rappresentata dalle rivoluzionarie sospensioni dotate di un sistema idraulico alimentato da pompe elettriche, uno per ruota, che permettono di fare a meno di barre antirollio per garantire una compostezza dell'assetto in ogni situazione.

I prezzi della nuova Porsche Panamera partono da 112.182 euro, le consegne inizieranno a marzo 2024.