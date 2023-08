Tra le famigliari più attese dei prossimi mesi, c'è sicuramente la BMW M5 Touring. La rivale diretta dell'Audi RS 6 Avant sta continuando i test al Nurburgring, in vista di un debutto che pare sempre più vicino.

La station wagon sarà tra le sportive più estreme mai realizzate dalla Casa di Monaco, con un propulsore ibrido plug-in orientato alle massime prestazioni.

È quasi pronta

Dopo i precedenti avvistamenti della scorsa primavera, le nuove foto spia ci mostrano una BMW ancora più vicina alla produzione di serie. Se ad un primo sguardo il prototipo ricorda molto le precedenti M5 Touring, osservando bene si notano una serie di nuovi dettagli.

BMW M5 Touring, le nuove foto spia al Nurburgring

I fanali posteriori sembrano diversi e anche i caratteristici terminali di scarico quadrupli della M5 hanno un look quasi di serie e con un diametro più grande. I fari anteriori sono ormai definitivi, così come le appendici aerodinamiche che s'intravedono dal wrapping bianco e nero.

BMW M5 Touring, le foto spia del posteriore

A bordo ci aspettiamo una conferma del Curved Display. La strumentazione tecnologica, quindi, sarà costituita da un pannello curvo composto da due monitor: uno da 12,3” per la strumentazione 100% digitale e l'altro da 14,9” per il sistema di infotainment. Non mancheranno grafiche specifiche e sedili sportivi molto aggressivi ispirati a quelli presenti sulla M3 Touring.

Un'ibrida nata per correre

Come la berlina, anche la M5 Touring adotterà un powertrain ibrido plug-in, probabilmente lo stesso montato sulla XM. Sulla super famigliare tedesca troveremo un 4.4 V8 biturbo abbinato ad un'unità elettrica, con una potenza complessiva che dovrebbe raggiungere i 750 CV.

BMW M5 Touring, le nuove foto spia al Nurburgring

La BMW dovrebbe percorrere qualche decina di chilometri in modalità completamente elettrica, ma il focus dell'intera meccanica dell'auto sarà sulla potenza bruta. Ecco perché ci aspettiamo uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 3,5 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h, ma incrementabile a 280 km/h o 300 km/h con l'aggiunta di determinati pacchetti.