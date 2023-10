Il fatto che Manthey Racing stia lavorando a un nuovo pacchetto per la Porsche 911 GT3 RS non è più un segreto. All'inizio del mese abbiamo visto un prototipo in prova al Nurburgring e oggi un altro esemplare fa la sua comparsa sul famoso tracciato.

Si tratta di una sportiva dall'aspetto piuttosto aggressivo e dobbiamo ammettere che sembra inarrestabile nell'affrontare le curve del 'Ring.

L'enorme ala posteriore

Rispetto a una 911 GT3 RS di serie, questo spoiler sembra più largo e sembra essere un po' più alto rispetto alla linea del tetto. Come si può vedere dal video l'ala è attiva, cioè ruota a seconda che l'auto acceleri o deceleri.

Un altro nuovo elemento aerodinamico è visibile sotto forma di una pinna sul tetto e ci sono molti altri piccoli deflettori d'aria. Sono tutte caratteristiche che non sono disponibili sulla normale 911 GT3 RS.

Oltre agli aggiornamenti aerodinamici, le modifiche riguardano l'impianto frenante che è stato aggiornato. Al momento non si conoscono i dettagli, ma dovrebbe essere parte di un incremento delle prestazioni, progettato per rendere l'auto ancora più performante in pista. Altre modifiche dovrebbero includere sospensioni più rigide e un peso ridotto rispetto alla vettura di serie.

E il motore?

Nonostante le varie modifiche non ci aspettiamo cambiamenti sotto il cofano. Manthey si concentra sull'aerodinamica, sulla frenata e sulle sospensioni, quindi il motore flat-six da 4,0 litri ad aspirazione naturale dovrebbe restare intatto.

La 911 GT3 RS, lo ricordiamo, è già un'auto da corsa omologata per la strada, ma con gli aggiornamenti di Manthey sarà ancora più preparata per i weekend in pista. Basta avere i soldi. Oltre ai circa 240 mila euro che servono per comprarla bisogna aggiungere quelli per il pacchetto Manthey, che dovrebbe superare i 54 mila euro.

Nel frattempo, Porsche sta già lavorando a una versione aggiornata della 911 GT3.