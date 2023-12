La Porsche Macan 2024 sta arrivando. Siamo saliti a bordo dei prototipi, abbiamo conosciuto alcuni dettagli sul nuovo powertrain 100% elettrico. Ora ecco un primo sguardo agli interni, completamente ridisegnati e in linea con quanto visto sul restyling della Cayenne e sulla Taycan.

Un layout che non rinuncia a schermi - ce ne sono fino a 3 - con nuovo head-up display (optional) con realtà aumentata. Tante novità che vi raccontiamo qui sotto.

A ognuno il suo

Partiamo dagli schermi. Prima di tutto quello curvo da 12,6" dedicato al guidatore, dove viene visualizzata la strumentazione digitale. Le schermate sono varie, si possono avere la mappa del navigatore satellitare, classico tachimetro, stato di funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida e tanto altro ancora. Per gestirle ci si affida a pulsanti e rotore incastonati nelle razze del volante.

Porsche Macan 2024, la plancia Porsche Macan 2024: il tunnel centrale

Al centro della plancia gli interni della Porsche Macan 2024 ospitano il nuovo monitor touch da 10,9" per il sistema di infotainment, nuovo anche nella parte software con molti menù dedicati alla gestione del powertrain elettrico. Dalla pianificazione dei viaggi tenendo conto delle stazioni di ricarica lungo al percorso allo stato di carica delle batterie, passando per i flussi di energia e via dicendo.

Il terzo monitor - optional - misura ancora una volta 10,9" ed è sistemato davanti al passeggero. Qui si possono visualizzare classiche informazioni come le mappe, ma anche contenuti streaming video. Naturalmente non visibili dal guidatore grazie a un particolare trattamento che oscura la visuale laterale. Esattamente come sulla Cayenne restyling.

Ad animare i tre schermi ci pensa Android Automotive, il software sviluppato da Google appositamente per essere integrato nativamente nei sistemi di infotainment auto. Rimane naturalmente la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

Digitalizzazione spinta che non rinuncia a comandi fisici. Per gestire il cruise control adattivo c'è la classica levetta dietro il volante, mentre sul tunnel centrale sono presenti i pulsanti per il climatizzatore.

Porsche Macan 2024, i test in pista

Sguardo sulla strada

La grande novità negli interni della Porsche Macan 2024 è rappresentata dall'head-up display dotato di realtà aumentata. Sistema che trasforma il parabrezza in una sorta di quarto schermo, visualizzando informazioni come frecce per indicare dove svoltare o la distanza dai veicoli che precedono. Guardando il parabrezza le immagini proiettate appaiono come fossero a 10 metri di distanza, con una diagonale (virtuale) di 87". Cosa che, secondo Porsche, lo rende uno degli head-up display più grandi attualmente disponibili.

Porsche Macan 2024, il sistema di realtà aumentata

Porsche Macan 2024, cosa sappiamo

In arrivo a inizio 2024 la nuova Porsche Macan sarà solamente elettrica. Basata sulla piattaforma PPE - sviluppata in collaborazione con Audi - promette 500 km di autonomia per tutte le versioni, con 612 CV di potenza, 1.000 Nm di coppia e schemi a trazione posteriore o integrale.

Grazie alle batterie da 100 kWh con tensione a 800 Volt si potrà ricaricare fino a un massimo di 270 kW, ottenendo 100 km di autonomia in appena 4 minuti.