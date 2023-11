La nuova Porsche Panamera 2024 è arrivata alla terza generazione, dopo il primo modello presentato nel 2009 e la seconda serie arrivata invece nel 2016.

La berlina di rappresentanza del marchio tedesco sarà ancora costruita nella fabbrica di Lipsia, che ha da poco compiuto 20 anni, un periodo di tempo in cui ha realizzato le Porsche Cayenne e Porsche Macan che hanno man mano affiancato nel listino le sportive Porsche 911, Porsche Boxster e Porsche Cayman.

Spettacolari le nuove sospensioni della Panamera 2024, che rendono completamente indipendenti le 4 ruote potendo fare a meno delle barre antirollio e, con un sistema idraulico alimentato da pompe elettriche, rispondendo all'istante alle sollecitazioni verticali per tenere piatta l'auto in frenata, accelerazione e in curva. Ho provato il sistema e posso dirvi che funziona benissimo, evolvendo la soluzione vista sulla Ferrari Purosangue.

Nuova Porsche Panamera: gli esterni

La nuova Porsche Panamera 2024 è una berlina con carrozzeria a 5 porte, perché è dotata di un portellone per accedere al bagagliaio in una categoria di auto in cui la soluzione più diffusa è quella di un cofano posteriore metallico, che lascia il vetro del lunotto in posizione fissa.

Porsche Panamera 2024, la vista frontale

Sulla terza generazione della Panamera il design cambia con un frontale che ha forme pensate per mettere in evidenza soprattutto la larghezza dell'auto, caratterizzando ulteriormente la sportività di una berlina così prestazionale.

Anche le prese d'aria si sviluppano molto in larghezza, con una sottile fessura anche sopra la targa e, sempre per sottolineare la presenza su strada della nuova Panamera, ci sono delle nervature pronunciate sul cofano anteriore che mettono maggiormente in risalto i passaruota, fornendo anche una migliore percezione degli ingombri della carrozzeria dal posto di guida.

Porsche Panamera 2024, il dettaglio della coda



Il logo Porsche sul cofano anteriore si può avere sia "colorato", che in versione "bianco e nero". Come optional si possono poi ordinare dei cerchi ruota da 21" con meccanismo di fissaggio monodado.

L'idea di allargare visivamente l'aspetto della nuova Panamera ha guidato i designer anche nella realizzazione delle sottili luci posteriori, che abbracciano la carrozzeria con un effetto di assenza di cornice attorno ai LED. La versione V8 ibrida plug-in ha la scritta "turbo" sulla coda e un'ala mobile sdoppiata sul portellone, non presente invece sulla Panamera con motore V6 (che comunque è anche lei sovralimentata, pur non avendo la scritta "turbo").

La versione plug-in della Panamera (chiamata e-hybrid) è alimentata a 400 V, tensione che fa lavorare il sistema elettrico che aziona le sospensioni (di cui vi ho iniziato a parlare qualche riga sopra) facendo variare l'idraulica degli ammortizzatori, attraverso 4 pompe elettriche da 5 kW (7 CV) di potenza, una per ogni singola ruota. Le molle della nuova Panamera sono pneumatiche di serie, ma sulla versione con motore V6 tornano a essere abbinate a barre antirollio tradizionali e a degli ammortizzatori a controllo elettronico.

La Porsche Panamera 2024 su strada

Gli ingegneri Porsche mi hanno fatto guidare in anteprima un prototipo con le nuove sospensioni, senza però permettermi di realizzare delle immagini: nel video, comunque, vi mostro come si regola il sistema dall'interno dell'abitacolo e anche la libertà di azione e di movimento che possono avere delle sospensioni così su un'auto dimostrativa, che mi è stata mostrata durante la presentazione.

Fra le altre tecnologie presenti sulla nuova Porsche Panamera 2024 ci sono anche le 4 ruote sterzanti.

Nuova Porsche Panamera, le dimensioni

Per questa prima presentazione della Panamera 2024, Porsche si è concentrata soprattutto sulle novità tecnologiche, fornendo informazioni dettagliate sulle misure del nuovo modello solo dopo la registrazione del video che accompagna questo articolo.

Porsche Panamera 2024, la vista laterale

Vi riassumo quindi le misure principali della nuova Porsche Panamera 2024 nella tabella qui sotto.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Porsche Panamera 2024 5.05 m 1.94 m 1.42 m - Porsche Panamera executive 2024 (passo lungo) 5.20 m 1.94 m 1.42 m -

Nuova Porsche Panamera: gli interni

La nuova Porsche Panamera 2024 continua ad avere 5 porte come i modelli che l'hanno preceduta, ha mantenuto quindi il grande portellone che offre molta praticità.

Nell'abitacolo restano anche le poltrone separate per i 2 passeggeri posteriori (l'auto è omologata per 4 persone), e per alcuni mercati è prevista anche una versione a passo lungo, che si riconosce - tra l'altro - per i loghi executive sulle fiancate.

Porsche Panamera 2024, gli interni

La nuova strumentazione digitale dietro al volante ha uno schermo curvo da 12,6": ora anche il contagiri centrale non è più analogico, ma digitale, con una grafica ispirata alle Porsche del passato, molto accattivante oltre che leggibile.

Il display centrale del sistema infotelematico e quello dedicato al passeggero anteriore hanno una diagonale di 10.9", con interfaccia di azionamento touchscreen. Sono rimasti "fisici" invece i tasti sul volante, compreso il rotore con cui cambiare modalità di guida e le relative tarature di motore, cambio, sterzo, sospensioni, suono, controlli elettronici.

Porsche Panamera 2024, il vano bagagli

Rispetto al passato ci sono nuove luci per l'illuminazione ambiente nell'abitacolo ed è stata spostata la leva per la selezione delle marce, non più sulla console centrale tra i sedili ma sulla plancia, tra il volante e l'infotainment.

Nuova Porsche Panamera: i motori

La piattaforma costruttiva della nuova Porsche Panamera 2024 è un'evoluzione della MLB del gruppo Volkswagen.

Le versioni con motorizzazione V6 si chiamano Panamera e Panamera 4 e condividono il motore a benzina 6 cilindri 2.9 di cilindrata, con 353 CV e 500 Nm che si traducono in 5.2 secondi nello 0-100 km/h e 272 km/h per la Panamera e in 4.8 secondi nello 0-100 km/h e 270 km/h per la Panamera 4.

Porsche Panamera 4 (2024)

La Panamera Turbo e-Hybrid è una ibrida plug-in con un nuovo motore a benzina V8 4.0 di cilindrata, 680 CV, 930 Nm, 3.2 secondi nello 0-100 km/h, 315 km/h di velocità massima.

Il motore elettrico di questa versione ibrida plug-in ha 190 CV e 450 Nm, è raffreddato a olio ed è integrato nella campana di un nuovo cambio automatico doppia-frizione PDK con 8 marce, con la possibilità di trasmettere più di 900 Nm di coppia.

La batteria della Panamera Turbo e-hybrid ha una capacità di 25.9 kWh, si può ricaricare in corrente alternata AC fino a 11 kW. In decelerazione e frenata si può arrivare a una potenza di 88 kW di rigenerazione elettrica, contribuendo a un'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP da circa 50 km del modello attuale ai 90 km della nuova Panamera plug-in.

Modello Motore Potenza Coppia Batteria Autonomia Ricarica Porsche Panamera 2024 2.9 V6 353 CV 500 Nm - - - Porsche Panamera 4 2024 2.9 V6 353 CV 500 Nm - - - Porsche Panamera Turbo e-Hybrid 2024 4.0 V8 680 CV 930 Nm 25,9 kWh 90 km 11 kW AC

Nuova Porsche Panamera: i prezzi

Il listino prezzi della nuova Porsche Panamera 2024 parte da 112.182 euro, da 116.431 euro per la Porsche Panamera 4 e da 198.632 euro per la Porsche Panamera turbo e-Hybrid.

La macchina può essere già ordinata, con le consegne che iniziano a marzo 2024 e una dotazione di serie più completa rispetto al modello precedente.

Sono incluse per esempio le sospensioni pneumatiche a doppia camera e doppia valvola, i fari a LED con tecnologia Matrix, il sistema ParkAssist, il rotore della modalità di guida sul volante, l'alloggiamento ventilato per la ricarica a induzione dello smartphone e un filtro per le polveri sottili ottimizzato con funzione di ricircolo automatico dell'aria supportata dal GPS.

Allestimento Prezzo Porsche Panamera 2024 Panamera da 112.182 euro Porsche Panamera 4 2024 Panamera 4 da 116.431 euro Porsche Panamera Turbo e-Hybrid 2024 Panamera turbo e-Hybrid da 198.632 euro

Nuova Porsche Panamera: le concorrenti

Le auto paragonabili alla Porsche Panamera non sono solo le berline di lusso, con dimensioni e dotazioni simili, che si trovano in una fascia di prezzo di almeno 100.000 euro, ma che può superare anche i 200.000 euro nelle versioni più ricche e potenti.

C'è però anche da tenere in considerazione l'impostazione sportiva che questo tipo di berline super prestazionali hanno.

Prendiamo allora in considerazione le motorizzazioni più scattanti e veloci, per metterle insieme nella tabella sottostante: ecco le alternative alla Porsche Panamera più potente presenti al momento in listino.