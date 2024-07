Si completa la gamma della nuova Porsche Panamera. L’ammiraglia di Zuffenhausen riceve le versioni GTS e Turbo S E-Hybrid, entrambe equipaggiate col 4.0 V8 biturbo e col cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

A far segnare numeri da record, però, è soprattutto l’ibrida, che di recente ha stabilito il primato sul giro al Nurburgring Nordschleife tra le berline ibride di lusso. Infatti, la potenza complessiva di questo powertrain è di 782 CV.

I segreti della Turbo S E-Hybrid

La nuova Panamera Turbo S E-Hybrid rappresenta il modello di punta della gamma, grazie alla sua straordinaria potenza. Il motore V8 biturbo eroga 600 CV, mentre il motore elettrico, completamente integrato nel sistema di raffreddamento del PDK, aggiunge ulteriori 190 CV. Questo porta la potenza complessiva del sistema a 782 CV, un aumento di 102 CV rispetto al modello precedente.

Porsche Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2025

Anche la coppia complessiva ha subito un incremento di 150 Nm, raggiungendo i 1.000 Nm. La Turbo S E-Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e può raggiungere una velocità massima di 325 km/h, migliorando le prestazioni di 25 km/h e 0,5 secondi rispetto alla versione precedente.

Il powertrain ibrido, rispetto alla generazione precedente, permette un'autonomia elettrica maggiore, tempi di ricarica ridotti e una migliore reattività. La batteria ad alta tensione ha una capacità di 25,9 kWh (lordi), accumulando il 45% di energia in più rispetto al modello precedente, e garantisce un'autonomia elettrica fino a 88 km nel ciclo urbano WLTP.

L'aumento della potenza di recupero a 88 kW contribuisce a una maggiore efficienza in modalità completamente elettrica. Utilizzando un'adeguata fonte di alimentazione, il caricatore CA di bordo da 11 kW può ricaricare la batteria da zero al 100% in circa due ore e 39 minuti.

Look esclusivo

L’estetica della Turbo S E-Hybrid è contraddistinta da un paraurti posteriore specifico e un frontale in tinta carrozzeria. Su questa versione trovano spazio anche i terminali di scarico in Bronzo Scuro, mentre la verniciatura Turbonite è riservata esclusivamente a questo modello. Questa colorazione si ritrova anche negli interni, in particolare sui profili decorativi e sulle cinghie delle cinture di sicurezza.

Porsche Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, gli interni

A ciò si può aggiungere il Carbon Aerokit, lo stesso pacchetto aerodinamico equipaggiata dall’auto che ha fissato il tempo sul giro di 7:24.172 al Nurburgring. Questo comprende le prese d’aria lamellari, il diffusore posteriore in carbonio e lo spoiler adattivo a quattro vie. Inoltre, sono presenti gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 275/35 ZR21 all’anteriore e 325/30 ZR21 al posteriore.

A completare la dotazione della Turbo S E-Hybrid sono le sospensioni Porsche Active Ride, l’impianto frenante con dischi carboceramici da 440 mm all’anteriore e l’asse posteriore sterzante.

Tutto sulla GTS

Passando alla GTS, questa Panamera arriva a 500 CV, 20 CV in più rispetto al modello precedente. Lo scatto 0-100 km/h è di 3,8 secondi, mentre la velocità massima è di 302 km/h.

Porsche ha scelto di adottare una taratura particolarmente sportiva per le sospensioni pneumatiche a doppia camera con due valvole, che sono montate di serie sulla Panamera GTS, insieme al sistema PASM.

L'abbassamento della carrozzeria di 10 millimetri e le barre antirollio rinforzate offrono un'esperienza di guida più diretta e riducono il carico di base delle molle. Il differenziale autobloccante PTV Plus a gestione elettronica garantisce una distribuzione ottimale della coppia tra le ruote. Questi interventi congiunti assicurano una maggiore stabilità della scocca e riducono il beccheggio e il rollio a tutte le velocità.

Porsche Porsche Panamera GTS Porsche Porsche Panamera GTS, i cerchi

I loghi GTS neri sulle fiancate e sul posteriore della Porsche, insieme all'esclusiva sezione frontale, ai proiettori e alle luci posteriori a LED con tecnologia Matrix HD oscurati, e alle pinze dei freni rosse, donano alla Panamera GTS un look distintivo.

Il pacchetto Sport di serie include anche elementi della carrozzeria in Nero satinato opaco, come le minigonne laterali, gli inserti nella sezione frontale, i profili dei finestrini laterali e il paraurti posteriore. Per un contrasto interessante, Porsche ha mantenuto i terminali dell'impianto di scarico sportivo in tonalità Bronzo Scuro. Un ulteriore tocco di stile è dato dai cerchi monodado Turbo S da 21” in Grigio Antracite.

Porsche Porsche Panamera GTS, gli interni

All'interno, Porsche ha utilizzato ampiamente il materiale Race-Tex scamosciato, presente nel rivestimento del tetto, sui braccioli, sui pannelli delle portiere e nella fascia centrale dei sedili sportivi adattivi a 18 vie. Sono disponibili due pacchetti per gli interni specifici per la GTS, in Rosso Carminio o Grigio Agata, con impunture decorative e cinture in tinta.

È anche disponibile un pacchetto di interni in Carbonio opaco. La dotazione di serie della Panamera GTS comprende un impianto audio Bose® e il pacchetto Sport Chrono con cronometro e funzione push-to-pass.

Sia la Turbo S E-Hybrid che la GTS possono già essere ordinate. I prezzi partono da 171.229 euro per la GTS e da 236.930 euro per la Turbo S E-Hybrid, con le prime consegne che sono previste per l’autunno.