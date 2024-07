Nuovo record al Nurburgring per la Porsche Panamera 2024. La berlina tedesca ha infatti fermato il cronometro a 7'24" e 17 decimi sul giro all'Inferno Verde, portandosi così a casa il titolo per la categoria Executive, tagliano di 5" il tempo rispetto alla Panamera Turbo S e di oltre 3" rispetto al primato precedente, appartenente alla Mercedes-AMG GT63 S.

Sotto il cofano della Porsche Panamera da primato c'è il powertrain plug-in composto dal e un elettrico da 190 CV e 450 Nm integrato nel cambio, per un totale di 680 CV. Unito a numerose specifiche dedicate.

Speciale tra le speciali

Ad accompagnare Lars Kern al volante della nuova Porsche Panamera c'era infatti un sedile speciale e una gabbia di sicurezza obbligatoria. Per il resto ogni elemento presente è disponibile nel catalogo degli optional, come gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 21" sviluppati appositamente per la Panamera, sospensioni Active Ride - tra le novità della nuova generazione della berlina tedesca - e il kit aerodinamico in fibra di carbonio.

Porsche La Porsche Panamera al Nürburgring

Tutti aspetti che, secondo Kern, hanno contribuito al record sul giro al Nurburgring, con menzione d'onore per il telaio con sospensioni Active Ride che - secondo il pilota tedesco - "ha dato un contributo particolarmente importante, in quanto l'auto rimane sempre ben collegata alla strada. L'inserimento in curva e il controllo sono a un livello completamente nuovo".

Naturalmente la Porsche Panamera non è l'auto di serie più veloce in assoluto al Nurburgring, titolo che spetta alla Mercedes AMG-One con 6'35" e 183 centesimi e nemmeno la Porsche più veloce. Se si parla di berline meglio della Panamera ha fatto la nuova Taycan Turbo GT con 7' e 7", mentre a livello assoluto nessuna vettura della Cavallina è riuscita a scendere sotto i 6':38" e 835 centesimi della GT2 RS con RS Manthey Performance Kit e ancora una volta Lars Kern al volante.