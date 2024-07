Porsche amplia la gamma Macan introducendo la trazione posteriore, un nuovo colore esterno, il pacchetto di design off-road e la nuova Macan 4S, che si colloca tra la Macan 4 e la Macan Turbo. La 4S è dotata del sistema Porsche Traction Management (ePTM) a controllo elettronico, che distribuisce la potenza motrice tra gli assi anteriore e posteriore circa cinque volte più velocemente di un sistema a trazione integrale convenzionale, e con il Launch Control scatta da ferma a 100 km/h in 4,1 secondi, arriva a 240 km/h e promette un'autonomia WLTP combinata fino a 606 km.

I prezzi per l'Italia non sono ancora stati comunicati, ma in Germania partono da 80.700 euro per la Macan e da 90.700 euro per la Macan 4S. Le consegne sono previste per la seconda metà dell'anno.

La Porsche Macan a trazione posteriore

Anche la Porsche Macan a trazione posteriore ha una batteria ad alto voltaggio con un contenuto energetico lordo di 100 kWh. La propulsione è fornita esclusivamente dal motore dell'asse posteriore utilizzato nella Macan 4, con un diametro di 210 millimetri, una lunghezza attiva di 200 mm e una potenza di 250 kW (340 CV).

Rinunciando alla trazione integrale, la Macan pesa 110 kg in meno e quindi richiede meno elettricità per la propulsione e l'autonomia WLTP combinata arriva fino a 641 km.

Porsche Porsche Macan RWD (2024)

Macan 4S, PASM di serie

La Macan 4S ha un nuovo motore sull'asse posteriore e un inverter a impulsi SiC da 600 ampere. Insieme al motore dell'asse anteriore utilizzato anche nella Macan 4 e nella Turbo, la potenza di sistema è di 330 kW (448 CV) con un breve overboost di potenza fino a 380 kW (516 CV).

La Macan 4S è dotata di serie del controllo elettronico degli ammortizzatori Porsche Active Suspension Management (PASM), ha le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell'altezza e il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Porsche Porsche Macan 4S (2024)

Altre novità e design off-road

Per tutti i modelli Macan Porsche ha pensato ad un nuovo colore esterno, chiamato Slate Grey Neo. In listino debuttano anche un inedito cerchio Macan S da 20 pollici e il pacchetto di design off-road.

Quest'ultimo, disponibile come optional per tutti i modelli (ma non sappiamo ancora quanto costa, offre una diversa geometria del paraurti anteriore in combinazione con le sospensioni pneumatiche adattive; aumenta anche l'altezza da terra di 10 mm, portandola a 195 mm con l'impostazione normale. Porsche offre il pacchetto in due colori e cerchi da 21 pollici con design off-road abbinati in Vesuvius Grey.

Infine, Porsche ha aggiornato il design degli schermi per tutti i modelli Macan. La Porsche Driver Experience offre un mix di elementi digitali e analogici che includono un quadro strumenti con un display curvo da 12,6 pollici, un display passeggero da 10,9 pollici, un head-up display con tecnologia di realtà aumentata e illuminazione ambientale con una luce di comunicazione.