Elettrico, ma non solo. In casa Porsche si continua a lavorare sia sul fronte dell'elettrificazione che dei modelli dotati di motore termico. Da questo punto di vista, è emblematico il caso della Panamera.

Come confermato da Michael Steiner (direttore del reparto di ricerca e sviluppo di Porsche) ad Autocar, l'ammiraglia tedesca avrà una variante elettrica nel prossimo futuro, che sarà venduta contemporaneamente con le versioni tradizionali.

La strategia per i prossimi anni

Chi desidera mettersi in garage una Panamera "termica" (magari la Turbo S E-Hybrid da 782 CV) può stare tranquillo, quindi. Questa Porsche andrà in pensione solo tra diversi anni, al pari di quanto succederà con la Cayenne. Anche il grande SUV della Casa, infatti, sarà proposto in una doppia versione elettrica e termica, per soddisfare ogni tipo di esigenza della clientela.

Porsche Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2025

Del resto, la strategia di Porsche è dettata dai numeri molto diversi in vari mercati. Se da un lato le elettriche vendono bene in Cina, lo stesso non si può dire in Europa e Stati Uniti (dove, in realtà, anche gli altri marchi stanno arrancando, almeno prendendo in esame il periodo più recente).

Le prossime elettriche

Detto ciò, l'obiettivo del marchio non è cambiato e resta quello di vendere l'80% di modelli elettrici entro il 2030. Per rinforzare la gamma a batteria, sono in arrivo nel 2025 le prime 718 Boxster e Cayman, i cui prototipi sono stati fotografati più volte negli scorsi anni.

Porsche K1 (2027), il render di Motor1.com

Inoltre, tanto ci si aspetta dalla Macan, che ora è disponibile unicamente in versione elettrica. Più avanti, invece, sarà tempo di un nuovo SUV top di gamma, chiamato provvisoriamente K1. Si tratta di un modello a 7 posti con una potenza che potrebbe raggiungere i 1.000 CV.

A queste si unisce la Taycan che, come sottolineato da Steiner, resterà in listino nonostante l'apparente concorrenza interna con la futura Panamera elettrica, la cui data di presentazione deve essere ancora annunciata ufficialmente.