Dopo aver (mal?) digerito lo stop delle ordinazioni per le Porsche Boxster e Cayman eccoci a parlare di ciò che verrà dopo. Si perché le sportive 2 posti della Cavallina hanno un futuro, ma senza motori termici. La famiglia delle 718 infatti sarà solo elettrica e oggi vi mostriamo un video che riprende vari muletti della futura Boxster durante alcuni test nel freddo della Scandinavia.

La cosa interessante è che alcuni dei prototipi ripresi montano gruppi ottici anteriori e posteriori di serie e un fintissimo scarico posteriore.

Ricarica al centro

Scherzi e camuffamenti a parte non si può non notare la grande porta di ricarica al centro del paraurti posteriore, posizione che permetterà ai proprietari di non dover imbroccare il lato giusto quando dovranno ricaricare le batterie. Una scelta comunque in controtendenza rispetto a quanto visto su Taycan e Macan, con due sportelli di ricarica, uno per lato. Scelta comoda ma che probabilmente si riflette sul prezzo. Altri elementi che spiccano sono la presenza del tetto in tela e la configurazione due posti, esattamente come sulla Boxster attuale.

A proposito di nome: la nuova cabrio di Zuffenhausen si chiamerà ancora così? Probabilmente si, nonostante la mancanza del motore boxer. Un "particolare" che non dovrebbe giustificare un cambio di nome. Anche perché già c'è la Taycan Turbo, dove di sovralimentazione non c'è nemmeno l'ombra.

Più potente che mai

A livello di meccanica la nuova Porsche Boxster prenderà in prestito alcuni elementi dalla PPE (Premium Platform Electric) sviluppata da Porsche in collaborazione con Audi. Ci aspettiamo versioni a trazione posteriore e integrale e potenze ben superiori rispetto alla gamma attuale, ferma ai 500 CV della Spyder RS. C'è chi parla di più di 1.000 CV. Probabilmente esagerando un bel po'.

A livello di batteria non ci sono elementi validi per azzardare ipotesi, ma ci sentiamo di escludere l'utilizzo di quella da 95 kWh della nuova Macan, troppo pesante per una sportiva due posti.

Per quanto riguarda il design, come abbiamo visto nel video e nelle foto spia pubblicate nei mesi scorsi, non bisogna aspettarsi particolari rivoluzioni. Almeno all'esterno. Gli interni invece cambieranno invece in maniera più sostanziale, sia per quanto riguarda lo stile sia sotto il punto di vista della tecnologia. Stesso discorso per gli assistenti alla guida, la cui mancanza sulle attuali generazioni ne ha sancito l'addio all'Europa.