Nurburgring: 7 minuti e 7 secondi. Laguna Seca: 1 minuto e 27 secondi. Partiamo dando letteralmente i numeri e altro non si potrebbe fare trovandosi - virtualmente - davanti alla Porsche Taycan Turbo GT. Semplicemente la Porsche di serie più potente della storia, capace di portarsi a casa i record sul giro (per le elettriche) sui mitici circuiti tedesco e statunitense.

Bella forza: quando hai a disposizione fino a 1.108 CV e 1.340 Nm di coppia. La berlina tedesca così diventa una sorta di missile terra terra, con numeri da paura. Ve la raccontiamo tutta qui sotto.

Esagerata ed esageratissima

Prima di tutto: le versioni. La Porsche Taycan Turbo GT infatti è disponibile sia in versione "normale" sia con pacchetto Weissach, nome che da sempre in quel di Zuffenhausen identifica le versioni più estreme. La Taycan non fa eccezione.

Andiamo però con ordine. La Turbo GT è mossa da un powertrain che sfrutta un nuovo motore al posteriore inverter a impulsi più potente, con corrente massima a 900 Ampere, 300 in più rispetto a quelli del resto della gamma. Si ottengono così maggior potenza e coppia, ma non solo. Come materiale semiconduttore è stato utilizzato il carburo di silicio che permette di ottenere frequenze di commutazione più elevate.

Porsche Taycan Turbo GT

Risultato: potenza base di 580 kW (789 CV), 760 kW (1.033 CV) con Launch Control in modalità overboost, 815 kW (1.108 CV) per un massimo di 2". Tradotto significa passare da 0 a 100 km/h in 2,3" sulla Taycan Turbo GT e 2,2" sulla versione con pacchetto Weissach. Ne volete di più? Porsche dichiara uno scatto da 0 a 200 km/h in 6,6" sulla prima e 6,4" sulla seconda, con velocità massima rispettivamente di 290 e 305 km/h. Non si fa cenno alle batterie ma dovrebbero essere quelle da 98 kWh, per un'autonomia massima dichiarata di 555 km. Naturalmente spremendo al massimo il powertrain la percorrenza calerà vistosamente.

Non solo motore

Ci sono naturalmente altre modifiche che rendono la Porsche Taycan Turbo GT davvero unica. E più estrema che mai. Ci sono per esempio - di serie - Dynamic Package con sospensioni Porsche Active Ride con taratura specifica GT, speciali pneumatici ad alte prestazioni, cerchi forgiati da 21" e impianto frenante carboceramico, ottimizzato dal punto di vista del peso.

Porsche Taycan Turbo GT, il frontale Porsche Taycan Turbo GT, i cerchi anteriori

A proposito di peso: Taycan più potente di sempre risparmia 75 kg rispetto alla Turbo S grazie a al massiccio impiego di fibra di carbonio, utilizzata per montanti centrali, gusci degli specchietti retrovisori, minigonne laterali e portellone del bagagliaio privo del sistema di chiusura automatica. Ogni dettaglio conta. Ci sono poi sedili leggeri in CFRP dal design dedicato.

Come riconoscerla

La Porsche Taycan Turbo GT cerca di passare (quasi) inosservata, confondendosi con le sorelle, a meno che non si opti per il pacchetto Weissach che di serie monta l'ala posteriore fissa, a offrire 220 kg di deportanza. Ci sono poi vari elementi aerodinamici aggiuntivi come il nuovo diffusore anteriore. Di serie per entrambe le versioni sono previsti proiettori a matrice di LED e a richiesta - senza sovrapprezzo - sono possono avere i LED Matrix HD. Al posteriore è inoltre presente la scritta Turbo GT.

Porsche Taycan Turbo GT, l'alettone posteriore Porsche Taycan Turbo GT, gli interni

Gli interni si caratterizzano per i già citati sedili super avvolgenti con fibra di carbonio a vista e, come avviene per i proiettori, i sedili sportivi Plus con regolazione elettrica sono disponibili senza costi aggiuntivi.

Se si sceglie il pacchetto Weissach non ci sono sedili posteriori, tappetini e orologio centrale del Chrono Pack, così da risparmiare - grazie anche ad altri interventi, come un solo portello di ricarica e ad apertura manuale - ulteriori 70 kg rispetto alla Turbo GT.

I prezzi della Porsche Taycan Turbo GT partono da 249.188 euro (eh no, non rientra negli incentivi auto 2024) con inizio consegne previsto per la primavera.

Il video della Porsche Taycan Turbo GT a Laguna Seca