Le Porsche 718 Cayman e Boxster non sono più ordinabili - nuove - in Europa. Come per la Macan a benzina, la decisione è stata presa dalla Casa perché entrambe non soddisfano le nuove normative sulla cybersecurity UE Unece / R155 ed R156 (ci arriviamo dopo).

Le nuove leggi europee sulla sicurezza informatica coinvolgono infatti anche le auto ed entreranno in vigore nel mese di luglio 2024, data a partire dalla quale la Cavallina non potrà più immatricolare le piccole sportive nell'UE (eccezion fatta per le versioni più sportive). I due modelli continueranno a vivere in altri mercati, almeno per il momento.

Notizia confermata

Lo stop agli ordini delle due piccole sportive è stato confermato prima con una e-mail a Motor1 US dal portavoce della gamma Porsche 718, Oliver Hilger e poi dall'ufficio stampa di Porsche Italia. Il manager ha confermato che sia la coupé che la cabriolet sono state tolte dai listini nell'Unione Europea e che le uniche eccezioni riguardano i modelli Cayman GT4 RS e Boxster Spyder RS, in quanto esenti dal rispettare la nuova normativa a causa della loro produzione limitata.

Porsche 718 Spyder RS

Scendendo più nei dettagli, il problema starebbe tutto nell'architettura informatica utilizzata sull'attuale gamma 718. Adattare le vetture alle nuove regole costerebbe a Porsche circa la metà del budget utilizzato per un modello completamente nuovo, il che non sarebbe finanziariamente sostenibile.

Porsche 718 Cayman e Boxster, i perché dell'addio

Ma perché quindi le Porsche della famiglia 718 non verranno più prodotte? La questione è duplice: da una parte il già citato UE Unece / R155 ed R156 che impone ai costruttori auto, da luglio 2024, di adottare misure di cybersecurity per proteggere i modelli da eventuali hacker, prevedendo dei protocolli precisi anche per gli aggiornamenti OTA.

Secondo motivo: i sistemi di assistenza alla guida. Cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'attenzione del guidatore, frenata automatica d'emergenza. Tutti ADAS che dal 4 luglio 2024 dovranno essere presenti sulle nuove auto in vendita nell'Unione Europea e che non fanno parte delle dotazioni delle Porsche Cayman e Boxster. Aggiornarle ad hoc non converrebbe. Anche perché il futuro è già scritto. E parla la lingua dell'elettrico.

Porsche Boxster elettrica, le foto spia

Un futuro elettrico

La prossima generazione delle Porsche 718 sarà infatti puramente elettrica, con data di presentazione fissata per il 2025. Una rivoluzione anticipata tempo fa dalla concept Mission R prima e dalla 718 Cayman Gt4 ePerformance poi. Sportive alla spina con più di 1.000 CV al loro servizio. Il futuro delle "baby" Porsche quindi sarà potentissimo.

Sebbene la 718 non sia più disponibile a listino nei mercati europei, portarsene a casa una nuova di zecca è ancora possibile grazie alle auto già prodotte disponibili in stock. Il tempo tuttavia stringe, perché questo non sarà più possibile dal 1 luglio, quando le auto invendute non saranno più immatricolabili.

Porsche 718 RS Spyder, l'ultima con il boxer aspirato