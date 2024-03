Cosa c'è di meglio di possedere una collezione delle proprie supercar preferite? Probabilmente possedere una collezione delle proprie supercar preferite insieme a una bisarca per trasportarle tutte insieme, contemporaneamente.

E proprio questo era il sogno da bambino dell'architetto austriaco Alexander Serda, che nel corso del tempo è riuscito a mettere insieme questa geniale opera "d'arte" composta da ben sei Porsche 911, la stessa che a breve sarà messa in vendita nel Regno Unito a un prezzo non ancora specificato.

Una collezione per pochi

Attualmente in fase di quotazione presso la concessionaria RPM Technik (tramite il broker Piston Heads), la collezione sarà messa all'asta in un singolo lotto - quindi non scorporabile - ed è composta da:

una 911 GT3 Clubsport del 2018;

una 911 GT3 Touring del 2018;

una rarissima 911 GT3 RS del 2019 con pacchetto Weissach;

una ancor più rara 911 R del 2016;

due 911 GT3 da pista del 2018 (una CUP e una R);

un camion Man TGX bianco.

La collezione di Porsche 911 GT3 in vendita nel Regno Unito

Anche se potrebbe sembrare casuale, l'insieme delle auto rappresenta una collezione ben studiata di quasi tutte le GT3 della serie 991 prodotte, escluse alcune altre versioni da pista e la GT3 e la GT3 RS pre-restyling.

Per Goodwood

In base a quanto riportato da alcuni magazine britannici, l'obiettivo originale dell'architetto era quello di portare questo "tributo" alla serie GT3 al Goodwood Festival of Speed del 2018, ovvero l'edizione in cui Porsche ha festeggiato il suo 70esimo anniversario. Per alcuni motivi non meglio specificati, però, non è accaduto e l'opera d'arte è rimasta in un deposito nel corso degli ultimi anni.

Durante questo periodo ogni auto ha accumulato sul contachilometri solo la percorrenza necessaria al trasporto e alla consegna al cliente finale e, dunque, si tratta di un'occasione quasi unica per potersi portare a casa queste speciali 911 praticamente nuove.

La collezione di Porsche 911 GT3 in vendita nel Regno Unito

Il prezzo non è stato comunicato dall'azienda intermediaria ma potrebbe raggiungere tranquillamente cifre "astronomiche". Per saperne di più non resta che attendere.