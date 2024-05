In casa Porsche sono iniziati da tempo i lavori per un grande SUV elettrico a sette posti. Conosciuto internamente come K1, questo nuovo modello arriverà intorno al 2027 e sarà il più grande di tutta la gamma.

Posizionato al di sopra della Cayenne, avrà un powertrain potentissimo e tutte le tecnologie di nuova generazione del brand tedesco. Ora, dopo aver visto le prime foto spia delle scorse settimane, proviamo a immaginarci il suo aspetto definitivo.

Il SUV di rappresentanza

Il nostro render immagina una K1 dall'aspetto piuttosto famigliare. Infatti, la zona anteriore (inclusi i fari composti dai quattro elementi luminosi) richiama la nuova Macan e lo stile che avranno le future Boxster e Cayman elettriche. Lo stile delle fiancate, invece, riprende la Cayenne, anche se ci aspettiamo un passo più lungo rispetto a quello dell'attuale SUV top di gamma di Porsche.

In effetti, la K1 potrebbe superare abbondantemente i 5 metri di lunghezza e mettere a disposizione tantissimo spazio per passeggeri e bagagli. Addirittura, non ci stupiremmo di vedere nel listino delle versioni a 7 posti o a 4 posti, con due poltrone singole nella seconda fila per viaggi a cinque stelle.

Porsche K1 (2027), il render di Motor1.com

Gli elementi distintivi, come lo splitter anteriore e le ampie prese d'aria verticali, suggeriscono un'impronta sportiva, mentre i gruppi ottici posteriori potrebbero ispirarsi anch'essi alla barra luminosa vista sulla Macan.

Nuova piattaforma per ricariche velocissime

La Porsche K1 si baserà sulla piattaforma Scalable Systems Platform (SSP) Sport, progettata con un'architettura a 900V e dotata di avanzate funzioni di assistenza alla guida.

Porsche Macan (2024)

Anche se i dettagli sui powertrain della K1 sono ancora avvolti nel mistero, ci si aspetta soluzioni con due o addirittura tre motori, con una potenza complessiva che potrebbe superare i 1.000 CV. La produzione di questa nuova Porsche è pianificata a Lipsia (dove "nasce" anche la Macan elettrica), con la Casa che punta particolarmente i mercati di Stati Uniti e Cina, dove c'è una domanda molto forte per modelli con questo tipo di posizionamento.